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23.11.2020 11:11

"Ростелеком" предложил новосибирцам платить по счетам выгоднее

За прошедшие полгода более 8 тысяч абонентов "Ростелекома" в Новосибирской области перешли на единый лицевой счет, который объединяет используемые ими услуги - интернет, мобильную связь, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink. Такой подход позволяет им оптимизировать расходы на услуги связи и упростить процедуру оплаты.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

"Объединять услуги - это не только удобно, но и выгодно. Когда абонент выбирает пакетное предложение, то платит меньше, чем если бы он подключил эти же услуги по отдельности, - объяснил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком". - Кроме того, при выборе тарифов с мобильной связью абоненты могут привязать к одному лицевому счету до пяти сим-карт, чтобы объединить всех членов семьи и получить бесплатные исходящие звонки на номера "Ростелекома" по всей России".

Ежемесячная плата за пакет будет зависеть от количества включенных минут в услугу "Мобильная связь", подключенных сим-карт и дополнительных опций. Например, с комплексным решением "Технологии выгоды" абонент получает домашний интернет, доступ к интерактивному телевидению Wink и мобильную связь, включающую 1200 минут мобильной связи, 500 СМС-сообщений и 100 Гб мобильного интернет-трафика, с максимальной выгодой в рамках акции "Включайте выгоду". Необходимое оборудование, такое как Wi-Fi-роутер и ТВ-приставку, можно взять в аренду.

Подробная информация о едином лицевом счете - по телефону 8 800 100 0 800 и на сайте combo.rt.ru, на котором можно выбрать тариф, отправить заявку онлайн, и дождаться звонка сотрудника для уточнения деталей подключения.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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