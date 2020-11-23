В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли два человека

В кузбасском городе Мыски следователи разбираются в причинах пожара, который унес жизни двух человек.

Тела пожилого мужчины и ребенка в ночь с субботы на воскресенье спасатели обнаружили на месте сгоревшего частного дома.

По предварительным данным, 73-летний хозяин проживал в доме вместе с 71-летней гражданской супругой. А 47-летняя дочь и 11-летняя внучка хозяйки приехали в гости. Ночью дочь пенсионерки почувствовала запах гари и вытащила свою мать через окно, разбив стекло. Вернуться в дом за дочкой и пожилым хозяином она не успела.

- Проводится доследственная проверка. По оценке специалистов, предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с очагом. Пожар начался в бане, пристроенной к дому, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. - В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская и пожарно-техническая. Сейчас устанавливаются как причины, так и очевидцы, свидетели произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Семья, в которой произошла трагедия, полная, благополучная, на профилактических учетах не состояла.