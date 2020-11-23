В Кузбассе расследуют гибель шахтера при обвале породы

В Новокузнецком районе началась доследственная проверка по факту гибели рабочего на угледобывающем предприятии.

Несчастный случай произошел накануне днем на шахте "Есаульской". При выполнении работ под землей произошло отслоение угольной массы, в результате чего 34-летний горнорабочий очистного забоя получил травмы, несовместимые с жизнью. Диспетчер шахты вызвал медицинскую бригаду экстренного реагирования и организовал доставку пострадавшего на поверхность. Но шахтер скончался.

- Предварительно установлено, что рабочий с напарником, выполняли наряд на установку оборудования в горной выработке. В тот момент, когда 34-летний мужчина наклонился к цепи лавного привода, на него обрушился пласт угля. Напарник смертельно травмированного горняка не пострадал. Он и сообщил о произошедшем диспетчеру, - уточнили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Для расследования обстоятельств и причин ЧП на "Есаульской" создана комиссия. Ей предстоит изучить должностные инструкции работников, проверить, проходил ли погибший рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли ее требования при проведении работ.

Соблюдение законодательства об охране труда и промышленной безопасности на шахте проверит и Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. О результатах проверки надзорное ведомство сообщит дополнительно.

Тем временем

Прокуратура проверяет информацию о еще одном ЧП в Новокузнецком районе. СМИ сообщили о частичном сходе породы на угольном отвале возле поселка Апанас, где с апреля действует режим ЧС и осуществляется тушение подземного пожара. По предварительным данным, как уточнил в своем Instagram замгубернатора области Андрей Панов, сход породы мог быть вызван работами по тушению пожара. В результате никто не пострадал. И опасности для населенного пункта, по словам чиновника, нет. Проверка исполнения земельного и природоохранного законодательства поручена прокуратуре Новокузнецкого района и Новокузнецкой природоохранной прокуратуре.