В Томске выпавшая с 4 этажа малышка отделалась легким испугом

Новости

Bloomberg сообщил о первой в истории смене лидера по переработке нефти 07:24
SpaceX перенесла запуск очередной группы спутников Starlink 07:17
В австралийской школе произошло нападение на 14-летнего подростка 06:50
Вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на COVID-19 06:22
В Неваде и казино Лас-Вегаса с 24 ноября введут жесткие ограничения 06:08
Военные РФ примут участие в разминировании местности в Карабахе 05:19
В Нью-Йорке с весны не могут захоронить сотни тел погибших от COVID-19 04:51
В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзаменов на права 04:40
Эксперты: До 35 российских банков могут лишиться лицензии 04:02
В шанхайском аэропорту "Пудун" началась всеобщая проверка на COVID-19 03:45
В Приморье самолетами доставили восемь генераторов 03:35
Названы регионы России с самыми высокооплачиваемыми работниками 03:22
Полиция задержала подростка в связи со стрельбой в Висконсине 03:08
В Британии сократят режим самоизоляции для возвращающихся из ряда стран 02:26
Чехия стала лидером в ЕС по числу смертей от коронавируса 02:01
СМИ: Актер Прилучный сильно избит и находится в больнице 01:45
Пушков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу 01:36
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 01:29
Миссия Франции выполнит наблюдательный полет над Россией 01:05
Медведев поделился эмоциями после победы на Итоговом турнире 00:51
Вильфанд пообещал жителям центра России аномальное тепло 00:20
Медведев обыграл Тима и стал победителем Итогового турнира 00:03
Российскую вакцину "Спутник V" в Беларуси начнут производить в этом году 22.11.2020
В Нальчике произошел крупный пожар в торговом центре 22.11.2020
В Тунисе 47 человек пострадали в ДТП с участием туристического автобуса 22.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
23.11.2020 08:05
Рубрика: Происшествия

В Томске выпавшая с 4 этажа малышка отделалась легким испугом

Текст: Наталья Граф (Томск)

В Томске следственный комитет начал проверку после того, как шестилетняя девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

В Череповце накажут мать, сын которой выпал из окна пятого этажа

Инцидент произошел в Ленинском районе города Томска вечером 21 ноября. К счастью, ребенок упал с высоты четвертого этажа прямо сугроб и благодаря этому не получил серьезных травм. На записи с видеокамеры наблюдения у подъезда видно, как девочка сама выбирается из кучи снега и встает на ноги.

Ребенка госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №2. Ночь малышка провела в реанимации, но никаких серьезных повреждений врачи у нее не обнаружили. У ребенка не зафиксировано ни одного перелома. Утром маленькую пациентку перевели в травматологическое отделение. Как сообщает Департамент здравоохранения Томской области, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

В настоящее время следователи устанавливают причины несчастного случая.

- Установлено, что пострадавшая проживала по указанному адресу с матерью, которая на момент падения ребенка отсутствовала дома, - рассказала "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Эксперт объяснила, насколько в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзаменов на права
Пушков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Эксперты: До 35 российских банков могут лишиться лицензии
Медведев обыграл Тима и стал победителем Итогового турнира
Как мошенники оплачивают покупки украденными банковскими картами
Что изменилось в работе службы судебных приставов