В Томске выпавшая с 4 этажа малышка отделалась легким испугом

В Томске следственный комитет начал проверку после того, как шестилетняя девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

Инцидент произошел в Ленинском районе города Томска вечером 21 ноября. К счастью, ребенок упал с высоты четвертого этажа прямо сугроб и благодаря этому не получил серьезных травм. На записи с видеокамеры наблюдения у подъезда видно, как девочка сама выбирается из кучи снега и встает на ноги.

Ребенка госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №2. Ночь малышка провела в реанимации, но никаких серьезных повреждений врачи у нее не обнаружили. У ребенка не зафиксировано ни одного перелома. Утром маленькую пациентку перевели в травматологическое отделение. Как сообщает Департамент здравоохранения Томской области, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

В настоящее время следователи устанавливают причины несчастного случая.

- Установлено, что пострадавшая проживала по указанному адресу с матерью, которая на момент падения ребенка отсутствовала дома, - рассказала "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.