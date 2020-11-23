Врач откровенно рассказала, что дала ей прививка от COVID-19

Главный врач Шелеховской центральной больницы Оксана Вельм оказалась в числе первых добровольцев в Иркутской области, привитых вакциной "Спутник V". И считает, что сделала это очень вовремя, потому что сейчас нельзя болеть - некогда!

- Когда в регион пришли первые 42 дозы вакцины, министерство здравоохранения Иркутской области предложило медикам привиться, - рассказала Оксана. - И я сразу вызвалась. Хотя тогда обстановка у нас была еще относительно спокойной, кривая заболеваемости ползла вниз, сворачивались ковидные госпитали. И казалось, что еще чуть-чуть - и жизнь наладится, но мне тогда хотелось участвовать в научном эксперименте.

Оксана и еще врач скорой медицинской помощи Шелеховской ЦРБ Константин Горбылев поставили первую дозу. Спустя 21 день - вторую. Вакцинация "Спутник V", как известно, двукратная.

- Первой прививки мы словно не и заметили, - делится Оксана ощущениями. - Тем не менее через три недели были выявлены антитела, в небольшой концентрации, но все же. А вот после ревакцинации реакция была и у меня, и у Константина одинаковая: усталость какая-то, утомляемость, недели две наблюдались. Но мы оба работали, симптоматика-то легкая.

Спустя три недели после вакцинации, ИФА-анализ Оксаны показал, что антитела к COVID-19 есть! Причем в большом количестве. И тогда же стало ясно, что прививка очень кстати: на базе Шелеховской ЦРБ сначала развернулось ковидное отделение, а потом и весь 300-коечный стационар превратился в инфекционный госпиталь. И Оксана Вельм вместе с коллегами пошла работать в красную зону.

- Да, дежурю, - признается она. - Потому что я в первую очередь врач, а уже потом - главврач. Тем более, что я терапевт, и мне было легче, чем, к примеру, хирургу, разобраться в тактике ведения тяжелых ковидных больных. К тому же, у меня теперь преимущество есть - иммунитет к вирусу. Понятно, что средствами защиты не пренебрегаю, но, по крайней мере, уверена, что не заражу своих коллег и близких. И не свалюсь внезапно. И меня никому не надо будет заменять.

Сама острая проблема инфекционных госпиталей - кадровая, отмечает Оксана Вельм. Медики - люди и тоже болеют. Положительный тест на COVID-19 означает, что кто-то из коллег выбывает из строя - в лучшем случае, на две недели. Бывает, что и больше месяца проходит прежде, чем состояние здоровья позволит вернуться к работе. И тогда нагрузку заболевшего берут на себя те, кто еще остался в строю.

- Люди работают на пределе возможностей, - признается Оксана. - Мы заполнились за три дня. Нам везут больных не только из Шелехова и района. Везут из Саянска и Свирска очень тяжелых пациентов, из Иркутска и Иркутского района, из Слюдянки и Байкальска. Каждый врач, каждая медсестра, каждая санитарка на счету.

И Оксана - всегда в строю, ведь у нее стоит прививка. Она работает за троих: во время дежурств, наравне с коллегами, делает обходы, ставит уколы и капельницы. Переворачивает пациентов (многие, кстати, весят больше 100 кг, а в ней - дай бог, чтобы было 50). Но и обязанностей, касающихся организации работы медучреждения, с нее никто, естественно, не снимал. Плюс рядом с больницей строят новый госпиталь - и Оксана по несколько раз на дню выходит на стройку, следит за ходом работ.

Строители, едва завидев хрупкую фигурку в белом халате, торопятся порадовать главврача: показать, что уже сделано, насколько продвинулись за день. Трогательно заботятся: накидывают теплую куртку - "Холодно же, Оксана Владимировна!", угощают конфеткой, наливают чаю - "Не ели ведь!".

- Больница-то вот она, рядом, - объясняет начальник стройки Игорь Хоменко. - И мы видим, для кого строим. Видим вереницы скорых у приемного отделения, врачей, приходящих на работу рано утром и уходящих поздно вечером. Где они силы берут - не понятно. И наши ребята стараются, как могут. Надо скорее завершить стройку и передать медикам современный госпиталь, оборудованный всем необходимым. Хочется, чтобы Оксана Владимировна и ее коллеги улыбались.

Пока Оксана Вельм улыбается редко. Она сосредоточена на работе. Ей нужно работать, чтобы помочь как можно большему количеству пациентов, обеспечить бесперебойную работу ковидного стационара, принять у строителей новый госпиталь.

Поэтому - болеть некогда. И никак нельзя. Так что прививка дала ей возможность работать за троих и уверенность в своих силах. До конца года в регион должно поступить еще около двух тысяч доз вакцины.

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