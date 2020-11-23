Дагестанского офицера обвинили в подготовке терактов в метро Москвы

Полковнику полиции из Дагестана Гази Исаеву предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, бандитизме и террористическом акте, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В рамках расследуемого уголовного дела о совершенных 29 марта 2010 года терактах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" московского метро следователи задержали начальника отдела МВД России по Кизлярскому району. В результате этих терактов погибли 39 человек и более 100 получили ранения.

По данным следствия, Исаев являлся участником запрещенной в РФ террористической организации "Имарат Кавказ". В 2009-2010 годах, используя служебное положение, он предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, он неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений запрещенной организации по территории своей республики, а также лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву.