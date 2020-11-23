На учениях в Дагестане морпехи обезвредили "бандформирование"

В Дагестане морские пехотинцы Каспийской флотилии отработали обезвреживание условной группы незаконного вооруженного формирования, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По легенде, противник проник на территорию военного городка в Каспийске с целью захвата склада боеприпасов и боевых машин. К учениям привлекли бронеавтомобили ГАЗ-2330 "Тигр". Их экипажи создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих. Личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки в захваченных зданиях.

Также в ходе учения медики оказали первую помощь военнослужащим, условно получившим ранения.

Всего в тренировке приняли участие около 70 бойцов подразделений морской пехоты, задействовали десяток военных машин.