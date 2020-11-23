Санатории Кисловодска готовы проводить реабилитацию переболевших COVID-19

Медперсоналу кисловодских здравниц дано указание проводить дополнительные реабилитационные процедуры тем пациентам, которые переболели коронавирусом. Об этом рассказал в понедельник на "круглом столе" в Совете Федерации мэр города-курорта Александр Курбатов.

"Мы готовы к приему наших граждан, которые переболели коронавирусной инфекцией и имеют разного рода осложнения и потребности в восстановительном лечении, реабилитации", - сказал он.

"Я попросил все санаторно-курортные учреждения на уровне их специалистов, когда они обсуждают заезд гостей, предоставлять дополнительные программы, интересоваться, болел ли человек коронавирусной инфекцией. В случае, если он болел, предполагается более углубленное обследование и назначение реабилитационных процедур", - сообщил Курбатов.

Он пояснил, что в Кисловодске разработаны специальные программы по пульмонологии, сердечно-сосудистым заболеваниям, опорно-двигательным системам и другим видам патологий, которые возникают в связи с коронавирусом.