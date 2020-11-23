В Пятигорске мужчина из мести сжег два автомобиля коллеги

В Пятигорске полицейские задержали местного жителя, который сжег два автомобиля своего знакомого. Об этом в понедельник сообщили в управлении МВД России по Ставропольскому краю.

В полицию обратился один из жителей города и рассказал, что его автомобили подожгли. Приехавшие на место правоохранители изъяли вещественные доказательства и опросили очевидцев.

Выяснилось, что к поджогу причастен 45-летний пятигорчанин, которого вскоре удалось задержать. В отделе полиции он во всем сознался и рассказал, что поджег авто знакомого из мести. Якобы потерпевший уговорил работодателя вдвое сократить зарплату виновнику пожара.

Чтобы отомстить, мужчина взял с собой бутылку бензина, пошел к дому неприятеля и поджег два его автомобиля - Lada и "Газель".

По факту случившегося в МВД завели уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.