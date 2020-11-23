В центре Петербурга произошла массовая драка

В Центральном районе Петербурга на Казанский улице пятеро мужчин избили прохожего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник информации в силовых структурах.

О драке в полицию сообщил очевидец происходящего. По его словам, пятеро мужчин напали на одного. По сообщению был срочно выслан полицейский наряд.

Информация подтвердилась. Завидев полицейских, нарушители закона скрылись с места происшествия на иномарке.

Сейчас ведутся выяснения обстоятельств инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь.