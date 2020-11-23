Житель Мурманска нашел у моря огромную кость неизвестного животного

Житель Мурманска Антон Чайко обнаружил на берегу Баренцева моря огромную кость неизвестного животного. На нее он наткнулся в мае во время прогулки по морю и сначала принял находку за часть скелета кита. Но сейчас у него появились основания предположить, что кость могла принадлежать динозавру.

- Кость массивная, метра полтора длиной, потемневшая, с большой дырой, - рассказал Антон на своей странице в соцсети. - Судя по этим признакам, она довольно старая. Я искал по картинкам похожую кость в составе скелетов китов, но не нашел. Начал искать по костям динозавров и приметил подобную кость у представителей группы плиозавроид.

Спустя несколько дней после этого открытия, кость с берега исчезла, добавил мурманчанин. Сохранить находку ему не пришло в голову, так как в тот день на пляже, где она была обнаружена, Антон увидел свежие медвежьи следы.

Ему уже доводилось встречаться в этих местах с медведями, поэтому он предпочел скорее покинуть берег. Однако он сфотографировал кость в надежде, что специалисты помогут по снимку установить ее происхождение.