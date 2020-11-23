На кинофестивале в Гатчине открылась выставка, посвященная Тонино Гуэрре

В Гатчине Ленинградской области продолжается XXVI российский кинофестиваль "Литература и кино". В фойе кинотеатра "Победа" открылась выставка "Тонино. И корабль плывет", эскизы режиссера Александра Бруньковского к кинопроектам, посвященным Тонино Гуэрре.

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого итальянского писателя и кинорежиссера, автора сценариев к фильмам Антониони и Феллини, Франческо Росси и братьев Тавиани, Витторио де Сика и Андрея Тарковского, которые вошли в золотой фонд мирового кино. Человека, который часто бывал в России, любил ее, и даже будущую супругу и Музу нашел в СССР, в Москве.

Корреспондент "РГ" взяла интервью у режиссера и художника - рядом с портретом Тонино Гуэрры, выполненным в технике акварели.

- Это главная картина выставки, аллегоричный портрет, - поясняет Александр Бруньковский. -Гуэрра стоит на фантастической рыбе, в окружении моря из целлофана. Тонино родился под созвездием Рыб, любил рисовать рыб…Метафоричная рыба и целлофановое море. Стилистика фильма Феллини "И корабль плывет…" На втором плане - Феллини в красном шарфике. Я не знал (мне позднее рассказала об этом Лора, жена Тонино), что использовать в фильме целлофан в павильоне, имитируя море, придумал Гуэрра. Это давало необходимую фильму некоторую стилистику театральности.

Вы впервые представляете эту выставку?

Александр Бруньковский: В такой композиции - впервые. Поскольку 2020 год особый: исполнилось 100 лет со дня рождения замечательных мастеров киноискусства Федерико Феллини и Тонино Гуэрры. Они родились в один год, практически рядом, в районе Римини, дружили долгие годы, сняли в Риме великое кино, которое мы знаем и любим ("Амаркорд", "И корабль плывет…", "Джинджер и Фред").

Вы были знакомы с Гуэррой?

Александр Бруньковский: Да, с 2002 года. Мы много общались. Я жил иногда в Италии. Тонино приезжал в Москву, мы гуляли по ВДНХ и где только не были… Сняли вместе несколько документальных фильмов. Первый - "Женитьба по-итальянски", тут игра слов, названий: пьеса "Женитьба" Гоголя и фильм "Брак по-итальянски" Витторио де Сика по сценарию Гуэрры. Это история о взаимоотношениях супругов и в то же время - творческих личностей, об их созвучиях и противоречиях. Наш фильм вышел на экраны в 2003 году, побывал на многих фестивалях, и я до сих пор его представляю, привез и в Гатчину на фестиваль, но показы для зрителей в зале запрещены в связи с особыми обстоятельствами. Его покажут на местном телеканале. Примечательно, что картина столько лет востребована не только в среде кинематографистов (это понятно), но, например, в институте авиастроения ее смотрели с интересом молодые люди, 20-летние, они не знают об итальянском кино, не знают, кто такой Тонино Гуэрра. Интерес - благодаря эмоции, которую несут герои с экрана, благодаря истории их любви, жизни "как в сказке"… "Я проживаю книгу, которую никогда не напишу", - говорит там Лора.

Дальше был второй фильм о жизни Тонино, более подробный, - "Тонино. Я не вспоминаю", где Гуэрра рассказал о том, что дорого ему в его мире. Название - парафраз на "Амаркорд". Главная мысль моего фильма - Тонино признается: "Я не люблю жить прошлым". Хотя ему есть о чем вспомнить. Он придумывает будущее, он все время в творчестве, говорит, что относится к памяти не как к архивному материалу, а как к некоему источнику творчества. Гуэрра увлекался живописью и скульптурой, владел и кисточкой, и пером. Мы снимали в Венеции, бродили по разным местам, где он черпал вдохновение, находил образы - например, по заброшенным городкам, где вообще нет людей, заходили в заброшенные дома и церкви…

А как произошло ваше знакомство?

Александр Бруньковский: На этот вопрос у меня есть шутливый ответ: Тонино снимался у меня в эпизоде… В 2002 году я снимал документальный фильм "Ирина Скобцева. Жизнь Дездемоны". А жизнь Скобцевой и ее супруга Сергея Бондарчука была связана с Гуэррой, Феллини, Нино Рота. Сергей Федорович снимался в Италии, и это было прекрасное сотрудничество с итальянскими мастерами. Лора и Тонино как раз были в Москве, когда я снимал фильм, и нас познакомила Ирина Константиновна.

А дальше - десять лет насыщенного сотрудничества, творческого и дружеского. Целая эпоха, к которой я отношусь с большой благодарностью. Однажды Лора и Тонино представили меня Антониони, классику европейского авторского кино, я могу говорить об этом часами…

К какому проекту приступаете вскоре?

Александр Бруньковский: Дальше будет мой новый проект - документальный фильм на основе оставшегося материала, который я снимал в течение десяти лет. Назову его, как и выставку - "Тонино. И корабль плывет". Когда мы вспоминаем человека, смотрим его фильмы, читаем книги, цитируем его, то как бы продолжаем его жизнь. И корабль таким образом плывет… Это для меня важно. Мы живем сейчас в эпоху информационного цунами, когда все сметает моментально. Я уже столкнулся с тем, что в среде молодых кинематографистов в России и даже в Италии произносишь имя Феллини и иногда слышишь: "А кто это?" Это, безусловно, печально. У великих авангардных мастеров было столько инноваций, придумок, что их хватит еще надолго, чтобы вдохновлять новые поколения кинематографистов.

Здесь еще представлены четыре эскиза из моего нового проекта "Расцветшая зима", к которому сейчас приступаю. Мы с Тонино писали вместе сценарий - по его одноименной новелле. Было это давно, уже были договоренности с известными европейскими актерами, исполнителями главных ролей, но проект - игровой фильм - не сложился. Я придумал сделать к 100-летию Тонино Гуэрры анимационный короткометражный фильм, придумал особую технику. Кстати, Министерство культуры Италии отвело на чествование Феллини и Гуэрры не год, а три года.

Фото: Пресс-служба Российского кинофестиваля "Литература и кино"

Справка "РГ"

Александр Бруньковский - режиссер, сценарист, художник. Окончил Одесское художественное училище им. М.Б. Грекова и режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Марлена Хуциева). Снимает документальные и игровые фильмы, использует в них рисованные и анимационные эпизоды.

Работал на телеканале "Культура", на Первом канале.

В 2018 году снял документальный фильм "INTO_нация Большой Одессы", где знаменитые одесситы Михаил Жванецкий, Роман Карцев, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Валерий Тодоровский и многие другие рассказывают о феномене города.

Автор и художник графического романа "Подсказки".