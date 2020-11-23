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23.11.2020 14:44

На Псковщине детям-сиротам предложили выдавать жилищные сертификаты

Текст: Ульяна Вылегжанина (Псковская область)

В Псковское областное Собрание депутатов поступил законопроект, в котором прописан новый механизм обеспечения детей-сирот жильем. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Речь идет о так называемых жилищных сертификатах, которые дадут сиротам, достигшим 25-летнего возраста, право на социальную выплату. Если инициатива обретет законодательную силу, деньги пойдут на покупку жилья на территории области, в том числе на условиях долевого строительства.

Фото: iStock
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Размер выплаты будет равняться средней рыночной стоимости 25 жилых квадратных метров. В областном комитете социальной защиты населения, который является разработчиком законопроекта, полагают, что сертификат позволит детям-сиротам приобретать помещения большей площади за счет вложения собственных и кредитных средств, а также материнского капитала.

Необходимо добавить, что новый механизм позволит также экономить средства региональной казны. Вот конкретный пример. Чтобы исполнить судебные решения, в следующем году псковские власти должны обеспечить жильем 12 детей-сирот, достигших 25-летнего возраста. На покупку квартир необходимо направить 13,8 миллиона рублей. Если же выдавать этим молодым людям сертификаты, потребуется 10,5 миллиона рублей.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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