Под Калининградом поставили рекорд по добыче янтарных самородков

Двадцатый по счету уникальный самородок весом более одного килограмма добыт в этом году в карьере Калининградского янтарного комбината в поселке Янтарный.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, вес янтарного гиганта - 1270 граммов. Он почти прямоугольной формы, насыщенного медового цвета.

Самородками считаются куски ископаемой окаменевшей смолы весом свыше килограмма. Такие находки достаточно редки, несколько десятков лет их находили не более шести за сезон.

В последние годы новые технологии позволили добывать больше тяжеловесов: в 2018 году их было 17, в 2019 и 2017-м - по 18. В этом году под занавес добычного сезона поставлен исторический рекорд, хотя из-за пандемии коронавируса работа в карьере началась на два месяца позже обычного.

Всем самородкам по традиции дают имена. Новая находка получила название "Ростех" в честь госкорпорации, в которую входит янтарный комбинат.