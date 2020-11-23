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23.11.2020 11:59
Рубрика: Экономика

Под Калининградом поставили рекорд по добыче янтарных самородков

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината

Двадцатый по счету уникальный самородок весом более одного килограмма добыт в этом году в карьере Калининградского янтарного комбината в поселке Янтарный.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, вес янтарного гиганта - 1270 граммов. Он почти прямоугольной формы, насыщенного медового цвета.

Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
В Калининградской области янтарный самородок назвали в честь флага РФ

Самородками считаются куски ископаемой окаменевшей смолы весом свыше килограмма. Такие находки достаточно редки, несколько десятков лет их находили не более шести за сезон.

В последние годы новые технологии позволили добывать больше тяжеловесов: в 2018 году их было 17, в 2019 и 2017-м - по 18. В этом году под занавес добычного сезона поставлен исторический рекорд, хотя из-за пандемии коронавируса работа в карьере началась на два месяца позже обычного.

Всем самородкам по традиции дают имена. Новая находка получила название "Ростех" в честь госкорпорации, в которую входит янтарный комбинат.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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