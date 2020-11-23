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23.11.2020 14:17
Рубрика: Власть

Путин пообещал поддержку Псковской области

Текст: Кира Латухина
Проблемы, существующие в Псковской области, нужно решать, и правительство поможет в этом региону. Об этом заявил президент Владимир Путин на видеоконференции с губернатором Михаилом Ведерниковым.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Глава региона попросил помочь оснастить медицинские учреждения высокотехнологичным оборудованием, а также выделить средства на модернизацию социальной инфраструктуры приграничных территорий - например, в некоторых школах печное отопление и даже нет буфетов.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Также Ведерников сообщил, что правительство выделяет большие средства на поддержку регионов, но компенсируются выпадающие доходы, а потребности регионов с низкой бюджетной обеспеченностью не учтены. "Из-за того, что мы не уронили экономику, регион ничего не получил при распределении первого транша, по второму траншу мы получили всего 377 млн рублей", - пояснил он. Кассовый разрыв составляет порядка 1,15 млрд рублей, и без дополнительной помощи финансовый год закончить не получится, посетовал он.

Безусловно, нужно решать эти задачи, прокомментировал доклад президент. "Обязательно будем вам помогать, будем поддерживать Псковскую область. Надеюсь, что и ваша команда будет вести себя самым активным образом", - сказал он.

Поднятые губернатором вопросы Путин предложил проработать в правительстве на профессиональном, предметном уровне. "Но я с вами согласен: те позиции, которые вы сейчас обозначили, они, конечно, нуждаются в постоянном внимании и со стороны не только региональных, но и федеральных властей", - подчеркнул он.

"Обязательно проработаем, и поддержка будет. А конкретные параметры, пожалуйста, согласуйте с соответствующими профильными ведомствами правительства", - заключил Путин.

В регионах Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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