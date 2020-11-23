Смертельное ДТП произошло в Петербурге по вине пьяного угонщика

В Петербурге пьяный угонщик на автомобиле Infiniti спровоцировал аварию, в результате которой пострадало три человека. Позже 25-летняя женщина скончалась. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

На Таллинском шоссе сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Infiniti, который ехал с большой скоростью. Машина не имела номерных знаков. Однако на требования остановиться водитель иномарки не среагировал. Уходя от погони, автомобиль врезался в Renault Logan, за рулем которого находился 35-летний водитель. Водитель Infiniti не остановился и попытался скрыться с места ДТП, но его удалось задержать.

Выяснилось, что за рулем был мужчина 36 лет, уроженец Саратовской области. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права на управление машиной. Сам автомобиль был угнан.

В результате ДТП пострадало трое. Женщина-пассажирка позже скончалась. Возбуждено уголовное дело.