Увеличены сроки геологоразведки в Архангельской области

С пяти до семи лет увеличены сроки поиска, геологического изучения и оценки месторождений полезных ископаемых в Архангельской области. Соответствующие изменения внесены в закон "О недрах" и подписаны президентом России Владимиром Путиным.

Увеличение срока позволит повысить эффективность геологоразведочных работ и увеличит точность оценки запасов изучаемых участков недр. Ранее отмечалось, что Архангельская область относится к Арктической зоне, где геологоразведка усложнена климатическими условиями, слабо развитой транспортной сетью и низкой экономической освоенностью, которые не позволяют выполнить все необходимые работы в полном объеме за пять лет. Для сравнения приводился довод, что в соседних регионах - Республике Коми и Ненецком автономном округе, на геологическое изучение месторождений выделяется семь лет.

Также на семилетний срок предоставляются участки недр для изучения в Республике Саха (Якутия), Камчатском, Красноярском и Хабаровском крае, Иркутской, Магаданской, Сахалинской областях, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.