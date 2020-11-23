В Петербурге день рождения Суворова отметят в камерном формате

24 ноября в Государственном мемориальном музее А.В. Суворова торжественно отметят 291-й день рождения великого русского полководца.

Те, кто интересуются военной историей, заметят, что часто годом рождения Суворова называют 1730-й. Но петербургская историческая школа считает годом рождения полководца 1729-й. Поэтому 290-летие в Суворовском музее отмечали ровно год назад.

В этом году из-за санитарных ограничений церемония пройдет без традиционного участия суворовцев и кадетов и при меньшем числе собравшихся. С приветственным словом выступят преподаватели суворовских военных училищ и священнослужители Спасо-Преображенского собора. Во славу русского генералиссимуса прозвучат колокольные звоны в исполнении Владимира Кайчука, старшего звонаря собора Владимирской иконы Богоматери. Начало торжественной церемонии в 13 часов.

Между тем, согласно московской исторической хронологии, в столице отмечается 290-летие со дня рождения Суворова. К этой дате в московском Музее военной формы открыта выставка, на которой представлены около 100 предметов из петербургского Суворовского музея. Это личные вещи и бронзовая посмертная маска полководца, трофейные ключи от взятых суворовскими войсками крепостей, памятные медали в честь побед русской армии, мундиры конца XVIII века. Почти все экспонаты еще ни разу не выставлялись в Москве.