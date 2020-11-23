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23.11.2020 17:34
Рубрика: Культура

В Петербурге стартовал фестиваль театральных школ "Вешалка"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В Петербурге в девятый раз проходит фестиваль городских театральных школ "Вешалка". В этом году увидеть постановки конкурсной программы смогут зрители со всей страны.

Как сообщает оргкомитет фестиваля, на онлайн-трансляциях будут представлены постановки десяти высших театральных школ культурной столицы, среди них творческие мастерские заслуженных артистов России Евгения Ганелина, Александра Строева, Евгения Александрова и Марии Лавровой.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля "Литература и кино"
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Например, 29 ноября в 18.00 зрители смогут увидеть спектакль без слов "Мета-Андресен", в основе сценария сказка "Гадкий утенок" и биография Ганса Христиана Андресена. Студенты курса заслуженного работника культуры России Николая Наумова создали спектакль-метафору о людях и птицах, о стаях и человеческом обществе.

А студенты РГПУ имени Герцена сделали ставку на классику. В рамках фестиваля две мастерские вуза представят постановки по "Трем сестрам" Чехова и "Детям солнца" Горького.

Выпускники Санкт-Петербургского института культуры покажут свое видение пьесы Виктора Розова "В поисках счастья". Это культовая пьеса для советских театралов, именно с ролей в этой постановке начинали свою актерскую карьеру Сергей Юрский и Олег Табаков.

Постановки фестиваля очень разные. Есть спектакли классические, есть авангардные, но главная изюминка - это актерские команды. В оргкомитете "Вешалки" отмечают, что в основном в спектаклях задействованы выпускники профильных вузов, без пяти минут дипломированные актеры. Соответственно, совсем скоро они разъедутся по регионам, будут служить в разных театрах, станут примерять на себя новые амплуа. И, как говорят в оргкомитете, именно сейчас, на "Вешалке", можно увидеть будущих театральных звезд, о которых совсем скоро узнает вся страна.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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