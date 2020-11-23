В Петербурге сына осудили за заказное убийство отца

Городской суд Санкт-Петербурга за заказ на убийство отца-бизнесмена вынес приговор сыну убитого: 15 лет лишения свободы. Мужчина признан виновным в организации убийства из корыстных побуждений по найму. Об этом сообщила прокуратура Северной столицы

Следствием установлено, что мужчина в марте 2019 года принял решение убить отца, чтобы получить наследство. Он предложил своему знакомому за 50 тысяч рублей найти человека, который за 400 тысяч рублей совершит убийство. Сообщник согласился и нашел непосредственного исполнителя преступления. 12 апреля прошлого года отец был убит в доме в поселке Парголово (Выборгский район Петербурга).

Судом мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима c ограничением свободы сроком на один год.

Что касается сообщника, то он был ранее осужден Выборгским районным судом и приговорен к лишению свободы. Непосредственный исполнитель преступления скончался до задержания главного фигуранта.