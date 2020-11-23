Суд в Вологодской области взыскал с местного водителя 80 тысяч рублей в качестве компенсации за сбитого лося. Хотя животное грубо нарушило правила дорожного движения, с него спрос невелик. Человек - как царь не только природы, но и дорог - в ответе за все. Это должен учитывать каждый водитель, оказавшийся на глухой лесной дороге.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, трагедия случилась минувшим летом на седьмом километре дороги Белозерск - Карпово - Конец Мондры. На пути мчавшегося автомобиля оказался лось, водитель не успел затормозить, зверь погиб.

На лесных дорогах, конечно, светофоров нет. Но любой лосенок должен с молоком матери впитывать истину: держись подальше от охотников и автомобильных дорог, они опасны. Без подобных полезных инстинктов в лесу не выжить. А если лось сглупил и попал под колеса - что ж, печаль: значит он не прошел суровый естественный отбор. Природа не церемонится с теми, кто недостаточно осторожен. Видимо, примерно так рассуждал водитель, отвергая в суде предъявленный ему счет.

"Ответчик с иском не согласился. Факт ДТП не оспаривал. Суду пояснил, что лось внезапно выпрыгнул на дорогу перед его автомобилем и он не успел среагировать", - рассказали в пресс-службе.

Примечательно, что претензии предъявила не Госавтоинспекция, а Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области. Размер ущерба был рассчитан по Методике для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утвержденной приказом Минприроды России. Набежало ровно 80 тысяч рублей.

Появление лося на лесной дороге нельзя назвать неожиданностью, даже если нет специальных знаков

Полиса ОСАГО, кстати, у водителя не было. Так что по большому счету правила не соблюдали обе стороны дорожного происшествия. Тем не менее мужчина упорно продолжал валить все на лося.

Суд принял во внимание, что в соответствии с Гражданским кодексом владельцы источников повышенной опасности, таких как автомобили, обязаны возместить вред, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Например, если бы лось умышленно совершил самоубийство, допустим, из-за неразделенной любви, это могло бы снять вопросы к водителю. Но любой юрист скажет: в данной ситуации такое недоказуемо. Не прошел в суде и другой аргумент, мол, появление лося на лесной дороге - это дикий форс-мажор.

"Появление лося на дороге не может быть отнесено к обстоятельствам непреодолимой силы ввиду отсутствия признаков чрезвычайности и непреодолимости, - решил Белозерский районный суд. - Ответчик, для которого было очевидно, что дорога проходит через лес, должен был, несмотря на отсутствие дорожного знака, предполагать появление на проезжей части дикого животного, поведение которого проконтролировать нельзя".

Иными словами, любой водитель обязан не только смотреть на дорожные знаки, но и думать своей головой. А голова должна подсказать: если заехал в лес, будь готов увидеть лося на дороге и затормозить.

"При таких обстоятельствах суд счел доводы ответчика о внезапном выходе лося на дорогу, отсутствии какой-либо возможности предотвратить наезд на дикое животное и соответствующих предупреждающих знаков несостоятельными и удовлетворил заявленный иск полностью", - сообщили в пресс-службе.