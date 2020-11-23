Жительницу Новгородской области отправили в колонию за неуплату алиментов

В Новгородской области жительница Боровичского района три месяца проведет в колонии из-за неуплаты алиментов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщина не занималась воспитанием своей дочери и не перечисляла денег на ее содержание течение нескольких лет. Долг перед ребенком составил около 870 миллионов рублей.

В прошлом году приставы привлекли женщину к административной ответственности и велели ей в течение полугода провести 50 часов на обязательных работах.

Правда, в этот период женщина так и не начала выплачивать алименты. Тогда на мать возбудили уже уголовное дело. На судебном заседании женщина признала свою вину.

После выхода из колонии ей предстоит все же погасить долг перед дочерью.