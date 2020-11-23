Интерактивный центр "Атомариум" откроется весной в "Сочи Парке"

Сказочный и одновременно познавательный центр под названием "Атомариум" примет всех желающих, причем бесплатно, в "Сочи Парке" будущей весной. А пока его "приоткрыли" в тестовом режиме и дали удивиться первым визитерам.

Концепция этого интерактивного пространства, где все можно трогать, включать и пробовать на себе, задумана и выстроена в стилистике книги Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Так - чтобы и дети, а если захотят, то и взрослые, могли понять (или вспомнить) действие физических законов, разобраться в явлениях окружающего мира и одновременно с этим почувствовать себя первопроходцами.

Как сообщили "РГ" в департаменте коммуникаций "Росатома", пресс-показ "Атомариума" совместили с началом работы нового мультимедийного конференцзала "Атом" в Главном медиацентре Сочи. "Наша цель, - пояснил замдиректора департамента Андрей Иванов, - игровыми интерактивными методами привлечь внимание к науке, технологиям. Простым и интересным для детей языком рассказать про скучные, казалось бы, вещи из учебников по математике, физике, астрономии".

Как это устроено и будет работать? Из входной зоны посетили попадают в "Волшебный лес" и "Сад Королевы". Желающие могут испытать падение в "кроличью нору" и сравнить свои ощущения с восторгами Алисы. А вернувшись на твердую почву - узнать собственный вес на различных планетах Солнечной системы. Или, например, погрузиться в оптические иллюзии. Можно попытаться прочитать искаженное послание, написанное справа налево и сверху вниз при помощи отражения…

В числе 22 интерактивных экспонатов есть и "Атомный баскетбол". Поиграешь в него минут пять-семь - и узнаешь много неожиданного о составе и свойствах химических элементов. А на "Лестнице Иакова" станет понятно, как происходит ядерный распад и синтез. И почему так трудно на Земле получить термоядерную реакцию...

Концепция "Атомариума" рождена и реализована энтузиастами ИЦАО - Информационных центров атомной отрасли. Зачем? "Чтобы дети в занимательной игровой форме узнавали о действии физических законов, происхождении природных явлений, знакомились с важными научными открытиями и техническими изобретениями", - говорит программный директор сети ИЦАО Максим Гревцев.

Пилотный проект в "Сочи Парке" планируют запустить в апреле 2021 года. Вход для всех будет свободным. А в перспективе такие развлекательно-познавательные центры могут появиться во многих других городах России.