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23.11.2020 17:50
Рубрика: Общество

На Тамани обнаружено уникальное древнетюркское изваяние

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Темрюкском районе Кубани археологи обнаружили древнетюркское изваяние VII-VIII веков нашей эры. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Фото: iStock
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Уникальный артефакт обнаружили в ходе раскопок древнего поселения в районе хутора Белый на Тамани.

Археологические работы в этой местности ведутся в связи со строительством и реконструкцией участков автомобильной дороги Новороссийск - Керчь, которая пройдет через Крымский мост.

- Археологам еще многое предстоит выяснить, но уже сейчас очевидно, что для нашего края эта находка - большая редкость, - отметил вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин. - В дальнейшем она будет передана в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына.

Кстати, подобные изваяния чаще всего встречаются на Алтае, где проживали тюркские племена. Их ставили в культовых местах - святилищах или на погребениях. Позже эти племена вошли в состав Хазарского каганата, господствовавшего в том числе и на территории Кубани.

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