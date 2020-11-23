Под Туапсе предприниматель незаконно занял девять гектаров земли

Новости

В Курганской области открылся центр по обработке жалоб и предложений 14:34
В ООН назвали необоснованным задержание Карлоса Гона в Японии 14:10
Вышел новый трейлер третьего сезона "Американских богов" 14:06
На супругу арестованного мэра Томска возбудили уголовное дело 14:04
Кремль назвал условие для поздравления победителя в выборах в США 13:59
Стала известна судьба квартиры Армена Джигарханяна на Арбате 13:55
Зеленский вылечился от коронавируса 13:53
Увеличены сроки геологоразведки в Архангельской области 13:51
Песков рассказал о постоянных контактах Путина с Собяниным 13:41
В Подмосковье осталось закрыть две последние свалки 13:40
Съемки продолжения "Соника" начнутся весной 13:40
Путин подписал закон об уменьшении дохода ЦБ от продажи доли в Сбербанке 13:36
Депутат оценил немецкую реакцию на угрозы США по "Северному потоку-2" 13:35
В РФС осудили отстранение российского игрока в США за отказ встать на колено 13:22
Гай Германика снимет сериал "Мерзлая земля" с американской платформой 13:15
В Кремле не будут анонсировать кадровые перестановки в институтах развития 13:06
В немецком Маккенхайме ночью произошла перестрелка 13:06
Каток на ВДНХ откроется 27 ноября 12:43
Худруком театра Джигарханяна предложено назначить Сергея Газарова 12:42
Оксфордская вакцина против COVID -19 показала 70% эффективности 12:41
Швецию назвали худшей страной в борьбе с распространением COVID-19 12:39
В Москве заработали новые полосы для движения общественного транспорта 12:25
Синоптики снова предупредили о ледяных дождях в Москве 12:22
В регионах выявили десятки нелегальных газовых заправок 12:02
Лукашенко: Востребованность в миротворческих операциях возрастает 12:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Почему потребительские кредиты стали менее доступны
Почему потребительские кредиты стали менее доступны
23.11.2020 14:25
Рубрика: Происшествия

Под Туапсе предприниматель незаконно занял девять гектаров земли

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи установлен факт самовольного занятия индивидуальным предпринимателем земельного участка площадью девять гектаров, расположенного в поселке Октябрьский и находящегося в собственности администрации Туапсинского района. Об этом сообщает пресс-служба Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Фото: Владимир Аносов
На Кубани вынесен приговор за мошенничество с бывшими землями Цапков

Бизнесмен в водоохранной зоне реки Пшиш, на землях сельскохозяйственного назначения, без разрешительной документации вел деятельность по выборке гравийно-песчаной смеси и производству гравия. Кроме того, он организовал незаконную стоянку грузовой и легковой автомобильной техники, осуществлял забор воды из реки.

По инициативе ведомства возбуждены дела, по результатам рассмотрения которых индивидуальный предприниматель признан виновным и привлечен к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 178 тысяч рублей.

Также природоохранный прокурор направил в Туапсинский городской суд исковое заявление с требованием освободить незаконно занятый земельный участок и привести его в первоначальное состояние, в том числе восстановив плодородный слой почвы.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Президент продлил НДС в 10% для внутренних авиарейсов
Песков: Договор по открытому небу без США потеряет жизнеспособность
Депутат оценил немецкую реакцию на угрозы США по "Северному потоку-2"
Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин
Вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на COVID-19
Как мошенники оплачивают покупки украденными банковскими картами
Что изменилось в работе службы судебных приставов