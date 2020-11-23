Под Туапсе предприниматель незаконно занял девять гектаров земли

В Сочи установлен факт самовольного занятия индивидуальным предпринимателем земельного участка площадью девять гектаров, расположенного в поселке Октябрьский и находящегося в собственности администрации Туапсинского района. Об этом сообщает пресс-служба Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Бизнесмен в водоохранной зоне реки Пшиш, на землях сельскохозяйственного назначения, без разрешительной документации вел деятельность по выборке гравийно-песчаной смеси и производству гравия. Кроме того, он организовал незаконную стоянку грузовой и легковой автомобильной техники, осуществлял забор воды из реки.

По инициативе ведомства возбуждены дела, по результатам рассмотрения которых индивидуальный предприниматель признан виновным и привлечен к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 178 тысяч рублей.

Также природоохранный прокурор направил в Туапсинский городской суд исковое заявление с требованием освободить незаконно занятый земельный участок и привести его в первоначальное состояние, в том числе восстановив плодородный слой почвы.