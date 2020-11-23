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23.11.2020 10:42
Рубрика: Власть

Сочи и Кисловодск могут получить статус курортных моногородов

Текст: Галина Мисливская
В Госдуме предлагают считать моногородами населенные пункты, которые живут в основном за счет туризма, и оказывать им специальную поддержку для развития и преодоления кризисов. С таким предложением выступил в понедельник глава комитета нижней палаты по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.
Сочи. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Сочи. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Сочи. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

"На наш взгляд перспективной инициативой для развития внутреннего туризма в регионах может стать комплекс мер по формированию так называемых курортных моногородов", - заявил он на "круглом столе" в Совете Федерации, посвященном проблемам туристической отрасли в условиях пандемии коронавируса.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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"К таким курортным моногородам уже сегодня могут быть отнесены и Кисловодск, и Таганрог, и Анапа, и Туапсе, и Сочи, и другие города по нашей стране, которые живут туризмом в силу природно-климатических или других региональных особенностей", - считает депутат.

Он напомнил, что сейчас в законодательстве отсутствует возможность для предоставления мер государственной поддержки городам, чья экономика построена в основном на оказании туристических услуг.

В итоге "города-курорты сегодня юридически к моногородам не относятся и не могут получить те меры поддержки, которые для них (моногородов - прим. "РГ") уже есть сегодня и могут быть введены в будущем", отметил Пайкин.

"Я предлагаю совместно поработать над введением понятия "курортный моногород", разработкой критериев отнесения городов-курортов к таким моногородам и формированием возможных мер поддержки для них", - сказал он.

Глава комитета уверен, что это позволит "не только сегодня, но и в перспективе реализовывать амбициозные цели по развитию внутреннего туризма в нашей стране".

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