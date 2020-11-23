В 74 регионах России родилось детей больше, чем год назад

В тройке лидеров по числу младенцев, превышающему прошлогодние рождения - Краснодарский край (899 детишек), Новосибирская область (868 малышей) и Дагестан (683 новорожденных).

Повышение рождаемости, как известно, является одной из приоритетных целей национального проекта "Демография". А ее рост в пандемию - дорогого стоит. Без остановки на карантин работают женские консультации, родильные дома. В них создали все условия, чтобы защитить мам и детишек от вируса.

Роддом родился!

Новый современный роддом открылся недавно в городе-спутнике Екатеринбурга - Верхней Пышме. Пятиэтажное здание оснащено по последним технологиям. Построено оно в рамках нацпроекта "Здравоохранение" по принципу государственно-частного партнерства.

Рассчитан новый роддом на появление здесь трех тысяч младенцев в год. Первенца приняли две недели назад. Родители назвали мальчика по-богатырски - Ильей. Сейчас палаты роддома уже заполнены. Не пустуют кабинеты и в женской консультации, где врачи могут принимать до 480 пациенток в сутки.

Родители новорожденных и будущие мамочки уверены: открытие состоялось как нельзя вовремя. До сих пор всех рожениц этого промышленного района принимал старенький роддом, отстроенный еще в советское время в городе Среднеуральск. От него до Верхней Пышмы на машине - шестнадцать минут. Но недавно было принято решение перепрофилировать палаты перинатального отделения Среднеуральска под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

Новость, понятно, встревожила местных жителей - район быстро развивается, много молодых семей. Взволнованных горожанок успокоили не словами, а торжественным открытием нового роддома. Несмотря на пандемию в области стараются роддома не переводить на ковидное положение.

Защита от ковида

В Свердловской области разработана и внедрена многоступенчатая схема контроля за будущими мамами, которая не позволяет инфекции проникнуть в палаты роддома.

Главное правило: обязательный тест на коронавирус. А далее, в случае положительных результатов, в схеме задействованы четыре клиники Екатеринбурга, где созданы специальные палаты для лечения беременных или рожениц, инфицированных COVID-19 или контактировавших с ними лиц. Срочную доставку будущих мам с коронавирусной инфекцией обеспечивают бригады медицины катастроф. Госпитализация проходит под контролем специалистов консультативного центра анестезиологии-реаниматологии по каналам телемедицины.

На Алтае для профилактики заражения беременных COVID-19 их прием в женских консультациях ведут строго по талонам и без сопровождающих. Для всех беременных, особенно высокой группы риска, организовано дистанционное консультирование. Врач или акушерка мониторят состояние своих пациенток по телефону. И, конечно, везде в консультациях установлены санитайзеры, ведется обработка рук и измерение температуры тела на входе. Время пребывания беременной в условиях амбулаторного подразделения сокращено.

День рождения в пандемию

Понятно, что новая коронавирусная инфекция внесла коррективы в работу сферы родовспоможения. О первых пяти случаях рождения младенцев от матерей с подтвержденным COVID-19 в Екатеринбурге стало известно еще в начале мая. Но у всех зараженных мамочек на свет появились здоровые ребятишки, самих женщин тоже оперативно вылечили.

В Республике Алтай, чтобы зараженные коронавирусом роженицы не передали вирус ребенку организован родовой блок на базе инфекционного моногоспиталя в Майминской республиканской больнице.

- После рождения ребенка переводят в отдельное, рядом расположенное помещение, оснащенное всеми необходимыми расходными материалами, медикаментами и медицинским оборудованием для работы неонатологов, - сообщила "РГ" представитель минздрава республики Галина Зубакина. После обработки и антропометрии малыша помещают в специальный кувез для оказания медицинской помощи или ухода.

И пока на Алтае зарегистрирован всего один случай заражения новорожденного COVID-19. Ребенок находился вместе с матерью, у которой респираторные симптомы появились в позднем послеродовом периоде. Был сбой в одной из больниц и в Свердловской области. Инфекцию вовремя не выявили, и беременная с COVID-19, оказалась в одной палате со здоровой роженицей. После этого во всем роддоме пришлось объявлять карантин. Вирус удалось сдержать.

Тройня Клоковых

В Курганской области семья Натальи и Алексея Клоковых в одночасье стала многодетной. У старшего сына Елисея появились сразу две сестры и брат - Алиса, Василиса и Мирон. Все здоровы.

Не заболел малыш и в Кемеровской области. Хотя он родился в ковидном госпитале. У мамы обнаружили инфекцию. Роды принимала бригада из шести врачей и трех медсестер ковидного госпиталя № 2 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1. Парня назвали Еремеем. С ним его семья тоже стала многодетный. Еремей - третий ребенок. Малыша сразу отправили в детскую больницу под наблюдение врачей. А мама продолжила лечение от коронавируса.

С прибавлением

За девять месяцев в Свердловской области родилось на 337 детей больше, чем в 2019-м. Это плюс девять процентов. Рождаемость здесь и сейчас остается высокой. А в августе вообще установили рекорд. По данным Росстата, за последний месяц лета в регионе появились на свет 3 тысячи 992 ребенка - на 103 больше, чем в августе прошлого года. Свой рекорд зафиксировали и в областном перинатальном центре: в июле здесь на свет появилось более 600 малышей. Это самый высокий показатель в истории центра.

В Кемеровской области к октябрю родилось на 166 детей больше (плюс 8,8 процента). А в Республике Алтай за девять месяцев родилось больше на 38 младенцев. Но для региона это "весомая прибавка" - плюс 17 процентов. В Курганской области перебить прошлогодние рождения пока не получилось. Но все впереди. Тройня Клоковых - хороший знак.