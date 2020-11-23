В центре Ростова-на-Дону потушили крупный пожар

Минувшей ночью произошел пожар в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Здание на улице Шаумяна не эксплуатировалось, однако эвакуация потребовалась жильцам соседнего дома по Большой Садовой. Оттуда вывели 59 человек, среди них четверо детей. Никто не пострадал.

На момент прибытия первого спасательного подразделения после полуночи горел четвертый этаж. Однако была угроза увеличения площади, занятой огнем.

Если сначала пожару присвоили первый ранг, то через несколько минут его повысили до второго. Через час огонь удалось локализовать. В 06.38 открытое горение полностью ликвидировали.

Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Его причина устанавливается. К тушению пламени привлекали 122 человек и 41 единицу техники.