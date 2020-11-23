В центре Ростова-на-Дону потушили крупный пожар

Новости

Начальника полиции Швеции обвинили в расизме 09:56
На Камчатку доставили бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19 09:52
Аналитики назвали самые престижные профессии в России 09:51
Мобильные операторы инвестируют в отрасль 1,1 трлн долларов 09:29
75 студентов, ставших "учителями на замену", пригласили на работу в школы в Москвы 09:28
В Тюмени женщину вылечили от пучеглазия 09:17
Минцифры не будет фильтровать интернет-трафик для детей 09:17
В Подмосковье мошенники выманили 850 тысяч рублей за лекарства 09:17
Оперштаб: Еще 5064 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:16
В Германии оценили угрозы санкций США из-за "Северного потока-2" 09:05
Сергунина: 20 волонтеров из Москвы вышли в финал конкурса "Доброволец России" 09:03
"РГ" покажет церемонию открытия кинофестиваля "Россия" онлайн 08:54
СМИ: Хуситы нанесли удар по объекту компании Saudi Aramco 08:47
Стало известно сколько заработал Медведев за победу на Итоговом турнире АТР 08:40
Bloomberg сообщил о первой в истории смене лидера по переработке нефти 07:24
SpaceX перенесла запуск очередной группы спутников Starlink 07:17
В австралийской школе произошло нападение на 14-летнего подростка 06:50
Вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на COVID-19 06:22
В Неваде и казино Лас-Вегаса с 24 ноября введут жесткие ограничения 06:08
Военные РФ примут участие в разминировании местности в Карабахе 05:19
В Нью-Йорке с весны не могут захоронить сотни тел погибших от COVID-19 04:51
В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзаменов на права 04:40
Эксперты: До 35 российских банков могут лишиться лицензии 04:02
В шанхайском аэропорту "Пудун" началась всеобщая проверка на COVID-19 03:45
В Приморье самолетами доставили восемь генераторов 03:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
23.11.2020 08:43
Рубрика: Происшествия

В центре Ростова-на-Дону потушили крупный пожар

Текст: Роман Мерзляков (Ростов-на-Дону)

Минувшей ночью произошел пожар в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

В Нальчике произошел крупный пожар в торговом центре

Здание на улице Шаумяна не эксплуатировалось, однако эвакуация потребовалась жильцам соседнего дома по Большой Садовой. Оттуда вывели 59 человек, среди них четверо детей. Никто не пострадал.

На момент прибытия первого спасательного подразделения после полуночи горел четвертый этаж. Однако была угроза увеличения площади, занятой огнем.

Если сначала пожару присвоили первый ранг, то через несколько минут его повысили до второго. Через час огонь удалось локализовать. В 06.38 открытое горение полностью ликвидировали.

Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Его причина устанавливается. К тушению пламени привлекали 122 человек и 41 единицу техники.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

Главное сегодня

Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин
Эксперт объяснила, насколько в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Пушков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Эксперты прогнозируют дефолт десятков российских банков из-за пандемии
Медведев обыграл Тима и стал победителем Итогового турнира
Как мошенники оплачивают покупки украденными банковскими картами
Что изменилось в работе службы судебных приставов