В Севастополе проверят подпольные ночные бары и кальянные

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить работу неофициальных баров и кальянных, которые продолжают работать по ночам вопреки введенному из-за пандемии COVID-19 запрету.

Напомним, с 29 октября в Севастополе заведениям общепита запрещено принимать посетителей в ночное время. С 10 часов вечера до 7 утра кафе и рестораны могут только продавать еду и напитки на вынос, а также выполнять доставку заказов. А запрет на курение кальянов в Севастополе был введен еще 25 марта и с тех пор не отменялся.

На фоне ограничений в городе появились подпольные круглосуточные заведения, которые нередко работают без вывесок, а посетителей завлекают через соцсети. Жители соседних домов стали жаловаться на шум, громкую музыку, ругань под окнами в ночное время.

- В интернете появилось огромное количество рекламы, где предлагаются неофициальные места, в которых можно 24 часа в сутки отдохнуть, покурить кальянчик, - рассказал Развожаев сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. - В соцсетях жители пишут о заведениях, которые несмотря на запрет всю ночь куролесят.

Жильцы дома по улице Одесской, 19 рассказали "РГ", что в подвале их дома уже полгода работает ночное увеселительное заведение без вывески. Каждую ночь из подвала доносится громкая музыка, крики, шум. Нетрезвые посетители выходят на улицу на перекур, громко разговаривают, матерятся. Жители писали жалобы во все инстанции, вызывали полицию - безрезультатно. И даже когда ресторанам и кафе запретили работать по ночам, шум не прекратился.

- Днем там, похоже, кинотеатр, а ночью - подпольный клуб, - говорит один из жильцов. - Заходят молодежные компании по 10-15 человек. Внутри - клубы дыма, громкая музыка. Спрашиваю у администратора: что у вас тут, какая организация? Молчит. После 29 октября все это не прекратилось, стали только выходить и заходить маленькими группками, а не большими ватагами. Ночные клубы все закрыты, поэтому они прячутся по таким подпольным подвалам.

Когда приезжает полиция, организаторы вечеринок выключают музыку и уходят из подвала, а когда патрульная машина уезжает - возвращаются. Следом появляются и их "гости".

У жильцов есть записи камеры видеонаблюдения, на которых видно посетителей ночного заведения. Они опубликовали их в соцсетях. Выяснили, что подвал, который раньше был общедомовым имуществом, теперь принадлежит городу и передан арендодателю. На общем собрании собственников решили направить письмо губернатору Севастополя с просьбой расторгнуть договор аренды подвала и впредь принимать такие решения с согласия жителей.

Михаил Развожаев поручил директору департамента общественной безопасности Севастополя Михаилу Савчину за ближайшую неделю проверить такие заведения. Ведь они сводят на нет усилия по борьбе с распространением коронавируса в регионе. Он также рассказал, что недавно встречался с представителями легального ресторанного бизнеса: все они, несмотря на трудности, выполняют требование и закрываются на ночь.

- Вся информация доступна в интернете, никакого секрета здесь нет. Добропорядочные бизнесмены выполняют указ и несут убытки, а в этой время теневой рынок начинает расцветать, - отметил губернатор. - Это касается и рекламы нелегальных мест размещения, которые открыто предлагают заселение без справок и проблем. Прошу совместно с полицией навести порядок.