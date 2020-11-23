В Сочи приезжий убил знакомого мужчину и закопал во дворе

В Сочи приезжему предъявлено обвинение в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

В правоохранительные органы города-курорта 20 ноября 2020 года от 40-летнего приезжего поступило сообщение о безвестном исчезновении его 35-летнего знакомого. По данному факту следственным отделом по Адлерскому району Сочи СКР по краю было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). В результате удалось установить причастность заявителя к этому преступлению, и его задержали.

Выяснилось, что мужчины временно проживали в одном из гостевых домов в переулке Фермерском. По данным следствия, в ночь на 4 ноября 2020 года между ними произошел конфликт из-за того, что фигуранта "не устраивал образ жизни знакомого".

Со слов обвиняемого, во время ссоры он нанес оппоненту удар ножом в шею, убив его. Чтобы скрыть следы преступления, он закопал тело погибшего во дворе гостевого дома. В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания и указал следователю место, где сокрыл тело погибшего.

Сейчас суд рассматривает ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.