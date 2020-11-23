В Волгограде осудили поджигателей губернаторского дома

Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении двоих мужчин, обвинявшихся, в том числе, в поджоге дома губернатора региона. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции области Екатерина Вальковская.

Установлено, что задержанные причинили тяжкий вред здоровью предпринимателя, чтобы запугать его. Кроме того, подсудимые совместно с иным лицом совершили поджог чужого автомобиля и покушение на умышленное уничтожение чужого домовладения.

В судебном заседании подсудимые полностью признали вину и заявили о раскаянии.

Одному из них назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другому - 6,5 года в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами процесса.

Неудачная попытка поджога дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова произошла 16 ноября 2016 года.