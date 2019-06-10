Задержан новый подозреваемый в покушении на главу Волгоградской области

В деле о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова появился еще один подозреваемый - известный волгоградский предприниматель Владимир Зубков. Бизнесмена задержали сотрудники спецслужб.

Как сообщает пресс-служба ФСБ России, задержание подозреваемого прошло в результате совместной операции Следственного комитета и Генеральной прокуратуры. "Проводятся необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия", - отметили в ведомстве.

Ранее в рамках расследования уголовного дела сообщалось о задержании экс-руководителя волгоградского управления Следственного комитета России Михаила Музраева и криминального авторитета Евгения Ремезова.

Следователи предполагают, что задержанные причастны к попытке поджога дома, в котором проживал губернатор Андрей Бочаров. ЧП произошло ночью 16 ноября 2016 года. По данным следствия, пять членов ОПГ, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе города. Один из них при помощи коктеля Молотова попытался поджечь особняк, но безуспешно. По одной из версий, причиной преступления стали действия главы региона по возвращению в муниципальную собственность главного городского рынка. Когда судебные тяжбы были проиграны - владельцы рыночного комплекса решили устранить губернатора.

В результате расследования были установлены пять человек, причастных к преступлению, трое из них были задержаны в 2017 году. Еще один скрылся в США, где отбывает наказание за другое преступление.