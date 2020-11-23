В Волгоградской области увеличат число получателей бесплатных лекарств

Губернатор Волгоградской области провел оперативное совещание, посвященное мерам борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

- Уровень превышения выявления внебольничных пневмоний над многолетними среднегодовыми значениями в последнее время снизился с 12 до восьми раз. Но, как мы с вами понимаем, все равно остается очень высоким, - отметил глава региона. - Своевременное разворачивание восьмитысячного инфекционного коечного фонда позволяет обеспечивать на должном уровне оказание стационарной медицинской помощи больным со средними и тяжелыми формами заболевания. При этом сохраняется необходимый резерв. В настоящее время он составляет порядка 30 процентов. Поэтапное увеличение коечного фонда до девяти тысяч коек позволит при возможном осложнении ситуации обеспечить устойчивость работы региональной системы здравоохранения в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Бочаров указал, что есть план по поэтапному выведению из числа ковидных госпиталей клинической больницы №12, которая вскоре вернется к обычной работе. Оперативному штабу предстоит рассмотреть предложения по обратному перепрофилированию ряда других лечебных учреждений. При этом в случае осложнения обстановки необходимо быть готовыми к возврату больниц в режим инфекционных госпиталей в течение десяти дней.

Бесплатными лекарственными препаратами обеспечивают жителей Волгоградской области от 65 лет. Как сообщает пресс-служба администрации региона, категории льготных получателей могут расширить уже на этой неделе.

Областному комитету здравоохранения поручено продолжать контрактацию и закупку медикаментов для применения в стационарных и в амбулаторных условиях. Комитету финансов - в полном объеме обеспечить выделение средств.

- Решение о бесплатном массовом тестировании и диагностике с применением различных методов тестирования, включая экспресс-методы, амбулаторных пациентов в возрасте 50 лет и старше позволило распределить нагрузку на лечебную сеть, повысить скорость выявления заболевания и более оперативно начать лечение. Считаю такую практику эффективной. Поручаю распространить такую практику уже с этой недели на всех жителей Волгоградской области в возрасте 30 лет и старше, - добавил Андрей Бочаров.