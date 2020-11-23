Югра стала первым регионом, где госуслуги получают без участия чиновников

Об этом сообщил директор по региональной политике АНО "Цифровая экономика" Александр Зорин в ходе очередного прямого эфира губернатора Югры Натальи Комаровой.

Напомним: онлайн-встречи главы региона с югорчанами по самым важным и актуальным для региона проблемам проходят каждую неделю. Инициатором прямых разговоров в соцсетях Наталья Комарова выступила лично, а темы для обсуждения всегда предлагают сами жители. На этот раз встреча была посвящена доступности интернет-сервисов и цифровых услуг в период пандемии.

- Югра сегодня - лидер по внедрению цифровых технологий в России, - отметил Александр Зорин. - Регион первым начал оказывать государственные услуги без участия чиновников. Решение уникальное. Причем оно стало особенно востребовано в период ограничительных мер, поскольку не требует сбора документов и личного визита в необходимое человеку ведомство. Полностью переведено в электронный формат уже шесть услуг. За этим стоит огромная работа окружных профильных департаментов. Знаю, что технология получила высокую оценку при отборе идей для форума "Сильные идеи для нового времени" под эгидой АСИ и попала в топ-100. Этим опытом уже заинтересовались в Санкт-Петербурге и Волгоградской области.

- Цифра сегодня оказывает колоссальное влияние на качество жизни людей, - отметила губернатор Югры Наталья Комарова. - С помощью электронных технологий мы можем избавиться от барьеров в диалоге власти и граждан.

К слову, как раз в день проведения прямого эфира в Югре начал работу Центр управления регионом (ЦУР). Его задача -координировать деятельность по сбору, мониторингу и обработке жалоб и предложений югорчан, поступающих из самых разных источников. Главный упор, конечно, будет сделан на работу с обращениями по социально значимым направлениям: здравоохранение, социальная защита населения, образование, транспорт, ЖКХ, дорожное хозяйство и энергетика. В работе Центра электронные технологии, естественно, играют огромное значение.

Отметим: в округе разработана цифровая платформа ГИС "Образование Югры", которая в этом году признана победителем в одной из номинаций на всероссийском конкурсе цифровых проектов ПРОФ-IT.

Возможности ее огромные. Например, по словам исполняющего обязанности директора департамента образования Югры Александра Гомзяка, родители смогут знакомиться с программами, следить за развитием своего ребенка, узнавать, какие услуги дополнительного образования предлагает школа или детский сад.

- Кроме того, мамы и папы будут иметь возможность получать консультации педагогов, психологов. В случае необходимости обращаться с вопросами к администрации школы. С сентября 2021 года родители смогут вместе с детьми подавать заявления на участие в олимпиадном движении через "Личный кабинет", заявления на выбор экзаменов при прохождении итоговой аттестации, выбрать меню питания, оплатить услуги дополнительного образования и многое другое, - констатировал Александр Гомзяк.

В ходе прямого эфира участники обсудили и работу многофункциональных центров региона. Так, запись на прием в МФЦ осуществляется на едином портале в разделе "Запись на прием". При этом значительную часть услуг, оказываемых в МФЦ, можно получить также в электронной форме на портале госуслуг. Отметим: запись к врачу любой специализации осуществляется через сайт "Электронная регистратура Югры", а также терминалы в холлах поликлиник.

Участник краудсорсингового проекта "Цифровые сервисы Югры" Михаил Наговицын из Нефтеюганска предложил реализовать в регионе еще и идею "Умная скорая". Это мобильное приложение по вызову неотложки для людей с ограниченными возможностями по слуху или речи.

- Устройство позволит вызвать скорую нажатием только одной кнопки. Адрес вызова будет определяться через геолокацию и при необходимости дополняться самим вызывающим. В приложении может фиксироваться и факт принятия вызова, - рассказал Михаил Наговицын.