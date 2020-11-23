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23.11.2020 15:40
Рубрика: Общество

На Урале открыли центр временного пребывания детей из семей с COVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске открыты центры временного пребывания для детей, инвалидов и престарелых, оставшихся без постоянного ухода из-за заболевания родственников коронавирусом. Разработан регламент, по которому оставшихся без ухода домочадцев могут доставить в соцучреждение.

- Речь идет о форс-мажорных ситуациях, когда родителей госпитализируют с COVID-19, а с детьми или пожилыми родственниками, нуждающимися в постоянном уходе, некому остаться, - пояснили "РГ" в региональном министерстве социальных отношений. - В этих случаях "скорая" должна сообщить о проблеме в учреждение социальной сферы для направления на место соцработника, который в течение трех часов должен будет принять решение о необходимости перевода оставшихся без попечения в специальный центр временного пребывания. Естественно, эта мера поддержки будет оказываться только с согласия и по заявлению родителей и опекунов.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
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Как сообщила председатель городского комитета социальной политики Лариса Мошкова, в Челябинске создано отделение временного пребывания детей в социально-реабилитационном центре Тракторозаводского района. Нуждающихся в уходе взрослых смогут разместить на базе оздоровительного комплекса "Курочкино".

Для пребывания контактных по коронавирусу там предусмотрены отдельные изолированные помещения, в которых люди смогут находиться до получения результатов теста.

В перспективе подобные центры временного пребывания могут быть открыты и в других муниципалитетах региона. Однако ажиотажного спроса на этот вид социальной поддержки не ожидается. Как правило, всегда находятся родственники, готовые взять на себя заботу об оставшихся без попечения близких. Вместе с тем, в условиях пандемии важно предусмотреть любые ситуации, в которых могут оказаться семьи.

Кстати

По данным регионального минздрава, за последние сутки на Южном Урале СОVID-19 выявлен у 223 человек. С начала пандемии подтверждено 24,8 тысячи случаев заражения. 16,5 тысячи пациентов выздоровели и выписались из больниц. 808 южноуральцев скончались.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Пандемия коронавируса COVID-19

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