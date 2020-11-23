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23.11.2020 15:48
Рубрика: Происшествия

На Урале закрыли цех по производству опасного антисептика

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В поселке Октябрьский правоохранительные органы накрыли производство опасного для здоровья антисептика. Изъято 5740 литров готовой для продаже продукции, а также 3000 литров изопропилового спирта, 12000 литров растворителя, этикетки и тара, сообщает пресс-служба МВД Свердловской области.

Фото: iStock
В Якутии снимут с продажи антисептик после смерти семи человек

Конфискованные образцы передали специалистам Роспотребнадзора для анализа, и он показал, что в антисептике - недопустимо высокое содержание метанола: 63 процента. "Средство для обработки рук представляет угрозу для жизни и здоровья людей", - уточнил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

По его данным, жидкость поставляли в Якутию (напомним, там аналогичным веществом насмерть отравились семь человек).

Наладил выпуск опасной продукции в апреле, на волне пандемии, екатеринбургский предприниматель. "Сегодня он обещал добровольно явиться в полицию, но в условленное время этого не сделал, хотя позднее все же пришел со своим адвокатом", - уточнил полковник Горелых.

Собранные по делу материалы передали в Следственный комитет области. Здесь, как сообщили "РГ" в пресс-службе, в отношении 44-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

"По версии следствия, в период с апреля по ноябрь он в специально оборудованном цехе производил и хранил кожный антисептик для обработки рук. Согласно данным исследования, антисептик не отвечал требованиям и представлял реальную угрозу для его потребителей", - рассказал официальный представитель ведомства Максим Чалков.

Идет расследование деятельности бизнесмена.

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