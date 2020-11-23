В Курганской области открылся центр по обработке жалоб и предложений

В Кургане начал работу региональный Центр управления регионом. Он позволяет с помощью цифровых решений оперативно собрать и обработать обращения и жалобы жителей, поступающие с официальных сайтов и из социальных сетей.

- Единая "тепловая карта", на которой будут представлены проблемы региона, позволит нам видеть ситуацию в каждом муниципальном образовании и области в целом, а также своевременно выявлять проблемы и решать их, - прокомментировал вице-губернатор Владислав Кузнецов. - Ведь во многом именно по тому, как власть откликается на нужды людей, ее и оценивают.

При этом центр - не просто агрегатор сообщений. Задача специалистов - использовать лучшие практики обратной связи, позволяющие слышать и учитывать мнения и пожелания людей во всех сферах жизни региона. Для этого будет создан координационный центр из представителей исполнительных органов власти. Кроме того, стоит задача сокращать сроки рассмотрения обращений населения и контролировать качество их отработки.

- Систему невозможно обмануть, - рассказала руководитель ЦУР Курганской области Екатерина Кураева. - Если решение не исполнено, то мы увидим на "тепловой карте" региона красную точку.

Перед запуском центра был проведен аудит массовых проблем граждан. Во все включенные в мониторинг системы от жителей региона поступило свыше 40 тысяч обращений, что уже помогло определить наиболее острые вопросы в самых различных сферах.

Финансирование ЦУР осуществляется за счет средств федеральной субсидии. До 1 декабря 2020 года Центры управления регионами заработают по всей России.