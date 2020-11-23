В Тюмени задержали подростка на "Жигулях", которые он купил за 15 тысяч

Юного водителя задержали сотрудники тюменской полиции.

Накануне вечером на улице Монтажников внимание стражей порядка привлекли "Жигули" пятой модели. Оказалось, что за рулем легковушки находился 14-летний парень.

Прав у восьмиклассника конечно же не было, а машину, по его словам, он сам купил - за 15 тысяч рублей.

"Автомобиль эвакуировали на спецстоянку. С родителями подростка провели профилактическую беседу. Материалы по делу передадут в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, для привлечения родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка", - передает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.