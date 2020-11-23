В Тюмени женщину вылечили от пучеглазия

Тюменские врачи прооперировали женщину, страдающую от пучеглазия.

Базедова болезнь (она же болезнь Грейвса или пучеглазие) - следствие проблем со щитовидной железой. Помимо неэстетичности этот недуг характеризуется хроническим конъюнктивитом и непрекращающейся болью в глазах. Лечение эндокринных нарушений зрения освоили врачи тюменской клиники: здесь успешно прооперировали женщину с этой болезнью и сохранили ей зрение.

Пациенты, веки которых не смыкаются полностью, постоянно находятся в состоянии стресса, говорит пресс-секретарь МСЧ "Нефтяник" Мария Стринадкина. Причем не всегда недуг поддает терапии. Так случилось с тюменкой: боль в глазах не проходила, воспаление тоже, пучеглазие не уменьшилось.

Впервые к врачам женщина пришла в мае 2020 года. Тогда ей провели реконструктивную операцию на правом глазу. На операционном столе она провела больше четырех часов.

"Оториноларинголог через нос сделал декомпрессию боковой стенки орбиты глаза, таким образом уменьшив давление внутри глазной орбиты. Одновременно с этим на нижней стенке декомпрессию выполнил врач-нейрохирург", - рассказали в больнице.

В результате пациентка была избавлена и от боли, и от внешних признаков заболевания. Зрение у нее осталось в норме. Через полгода врачи прооперировали и второй глаз.