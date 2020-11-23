Новости

Начальника полиции Швеции обвинили в расизме 09:56
На Камчатку доставили бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19 09:52
Аналитики назвали самые престижные профессии в России 09:51
Мобильные операторы инвестируют в отрасль 1,1 трлн долларов 09:29
75 студентов, ставших "учителями на замену", пригласили на работу в школы в Москвы 09:28
В Тюмени женщину вылечили от пучеглазия 09:17
Минцифры не будет фильтровать интернет-трафик для детей 09:17
В Подмосковье мошенники выманили 850 тысяч рублей за лекарства 09:17
Оперштаб: Еще 5064 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:16
В Германии оценили угрозы санкций США из-за "Северного потока-2" 09:05
Сергунина: 20 волонтеров из Москвы вышли в финал конкурса "Доброволец России" 09:03
"РГ" покажет церемонию открытия кинофестиваля "Россия" онлайн 08:54
СМИ: Хуситы нанесли удар по объекту компании Saudi Aramco 08:47
Стало известно сколько заработал Медведев за победу на Итоговом турнире АТР 08:40
Bloomberg сообщил о первой в истории смене лидера по переработке нефти 07:24
SpaceX перенесла запуск очередной группы спутников Starlink 07:17
В австралийской школе произошло нападение на 14-летнего подростка 06:50
Вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на COVID-19 06:22
В Неваде и казино Лас-Вегаса с 24 ноября введут жесткие ограничения 06:08
Военные РФ примут участие в разминировании местности в Карабахе 05:19
В Нью-Йорке с весны не могут захоронить сотни тел погибших от COVID-19 04:51
В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзаменов на права 04:40
Эксперты: До 35 российских банков могут лишиться лицензии 04:02
В шанхайском аэропорту "Пудун" началась всеобщая проверка на COVID-19 03:45
В Приморье самолетами доставили восемь генераторов 03:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
23.11.2020 09:17
Рубрика: Общество

В Тюмени женщину вылечили от пучеглазия

Текст: Татьяна Воробьева

Тюменские врачи прооперировали женщину, страдающую от пучеглазия.

Базедова болезнь (она же болезнь Грейвса или пучеглазие) - следствие проблем со щитовидной железой. Помимо неэстетичности этот недуг характеризуется хроническим конъюнктивитом и непрекращающейся болью в глазах. Лечение эндокринных нарушений зрения освоили врачи тюменской клиники: здесь успешно прооперировали женщину с этой болезнью и сохранили ей зрение.

Фото: iStock
Робот вылечил от онкологии 74-летнюю петербурженку

Пациенты, веки которых не смыкаются полностью, постоянно находятся в состоянии стресса, говорит пресс-секретарь МСЧ "Нефтяник" Мария Стринадкина. Причем не всегда недуг поддает терапии. Так случилось с тюменкой: боль в глазах не проходила, воспаление тоже, пучеглазие не уменьшилось.

Впервые к врачам женщина пришла в мае 2020 года. Тогда ей провели реконструктивную операцию на правом глазу. На операционном столе она провела больше четырех часов.

"Оториноларинголог через нос сделал декомпрессию боковой стенки орбиты глаза, таким образом уменьшив давление внутри глазной орбиты. Одновременно с этим на нижней стенке декомпрессию выполнил врач-нейрохирург", - рассказали в больнице.

В результате пациентка была избавлена и от боли, и от внешних признаков заболевания. Зрение у нее осталось в норме. Через полгода врачи прооперировали и второй глаз.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

Главное сегодня

Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин
Эксперт объяснила, насколько в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Пушков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Эксперты прогнозируют дефолт десятков российских банков из-за пандемии
Медведев обыграл Тима и стал победителем Итогового турнира
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик