Видео: В Екатеринбурге случился пожар в здании склада

В промзоне в Завокзальном микрорайоне Екатеринбурга пожарные ликвидировали огонь на площади ста квадратных метров.

Звонок о пожаре поступил в 14:18 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. В производственном здании на Артинской, 37 горела кровля складского здания.

Пожарным удалось не допустить распространения огня внутрь строения. В 14:51 открытое горение ликвидировали, начали проливку конструкций.

По данным спасателей, пострадавших нет, в здании никто не находился. На место происшествия выезжали 18 единиц техники и 58 человек.

В 15:40 пожару был дан полный отбой. Причину возгорания устанавливают.