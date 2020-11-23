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23.11.2020 11:02
Рубрика: Общество

Росприроднадзор: Ущерб экологии в 2020 году нанесен на 235 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль

За неполный 2020 год инспекторы Роспотребнадзора насчитали сумму ущерба, нанесенного почвам и водным объектам, в размере 234,7 млрд рублей. Всего калькуляция выполнялась в 632 случаях. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал начальник управления Росприроднадзора Владимир Чернышев.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"В 2020 году произведено 632 расчета размера вреда на сумму 234,7 миллиарда рублей, в том числе при причинении вреда водным объектам произведено 296 расчетов на сумму 227 миллиардов рублей, почвам - 336 расчетов на сумму 7,7 миллиарда рублей, - перечислил Владимир Чернышев. - Средний размер вреда, причиненного почвам и водным объектам в целом, составляет 371,4 миллиона рублей. Средний размер вреда, причиненного почвам, - 23 миллиона рублей, причиненного водным объектам - 767 миллионов рублей".

К этому моменту в суды предъявлены иски на 152,9 млрд рублей, добровольно был погашен ущерб на 20,3 млн рублей - 0,01% от требуемой суммы, отметил Чернышев. Взыскать по суду в этом году удалось пока 3,6 млрд рублей, что уже втрое больше, чем было в 2018 году.

Сотрудникам Росприроднадзора пришлось иметь дело с самовольным снятием и перемещением плодородного слоя почв, добавил Владимир Чернышев. Также происходило уничтожение плодородного слоя почвы, порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами и другими опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами, отходами производства и потребления.

"Для сравнения, в 2019 году было сделано 817 расчетов вреда на сумму 20,3 миллиарда рублей (12,3 миллиарда рублей - водным объектам, 7,9 миллиарда рублей - почвам), - уточнил Владимир Чернышев. - При этом средний размер вреда составил 23,2 миллиона рублей. В 2018 году расчетов вреда было еще меньше. Всего за год было сделано 689 расчетов на сумму 5 миллиардов рублей, средний размер вреда - 7 миллионов рублей".

Общество Экология Правительство Минприроды Росприроднадзор

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