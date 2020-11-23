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23.11.2020 22:42
Рубрика: Экономика

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Минцифры объявило сбор заявок на предустановку российских приложений
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Столичный выпуск № 264(8318)
Приложения от российских разработчиков должны появиться на смартфонах, планшетах, компьютерах и Smart TV с 1 января 2021 года. Правительство утвердило постановление, разъясняющее порядок формирования перечня приложений и правила их предустановки.

Сейчас производители предустанавливают почти только иностранные программы. Закон о предустановке российского софта, принятый в конце 2019 года, призван создать равные условия для российских и зарубежных приложений. Перечень из 16 классов программ сформирует минцифры на основе рейтинга популярности (не менее 500 тысяч уникальных пользователей каждого приложения за год), ежегодно список будет утверждать правительство. Первый перечень минцифры должно собрать до 15 декабря - сбор заявок уже стартовал.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Министерство неоднократно проводило встречи с представителями отрасли, напоминает замминистра Максим Паршин, и в курсе их озабоченности сжатыми сроками подготовки к предустановке. "Мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников", - отметил он.

В Госдуме на рассмотрении находится проект поправок, ранее одобренных думским Rомитетом по экономической политике, которые предполагают перенос сроков обязательной предустановки на 1 марта 2021 года.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры

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