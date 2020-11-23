Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе

Недавно остановленные боевые действия в Нагорном Карабахе напомнили о себе трагедией у населенного пункта Мадагиз. В понедельник во время поиска тел погибших там произошел взрыв мины. Он унес одну жизнь. Несколько человек, в том числе российский офицер, получили ранения.

По информации из Минобороны РФ, 23 ноября совместная группа по обмену убитыми, куда входили наши миротворцы, военнослужащие Азербайджана, сотрудники МЧС Нагорного Карабаха, а также представители Международного комитета Красного Креста, вели поиски погибших в Тертерском районе. Такие группы уже более недели прочесывают места наиболее интенсивных боев, где еще могут оставаться непогребенные тела участников вооруженного конфликта.

"В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в нашем оборонном ведомстве.

Там уточнили, что российского военного доставили в госпиталь в Баку. "Раненому оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - отметили в Минобороны России.