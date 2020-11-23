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23.11.2020 19:10
Рубрика: Власть

Представлена интерактивная карта российской гуманитарной помощи в мире

Текст: Константин Волков

В Россотрудничестве представили интерактивный цифровой портал "Гуманитарная карта".

Как пояснили разработчики проекта, команда "Гуманитарный монитор", "впервые предпринята попытка визуализировать в цифровом формате данные о российской гуманитарной активности. Пользователям доступны вариативная палитра интерактивных фильтров, статистическая информационная панель, для зарубежных пользователей разработана английская версия".

В базе проекта на сегодня более 65 стран, и информация постоянно пополняется. Также на карте можно увидеть, как Россия помогает другим государствам в борьбе с коронавирусом.

При этом разработчики подчеркивают, что данные могут быть неполными, поскольку берутся только из открытых источников.

По словам сооснователя "Гуманитарного монитора" Михаила Петросяна, задача проекта - рассказать как согражданам, так и всему миру о том, что именно делает Россия для помощи другим странам.

"Наша миссия - рассказать миру, нашим гражданам и экспертам о том, как Россия помогает странам-партнерам, - отметил Петросян. - Мы понимаем, что есть внешние факторы и сложности с донесением объективного образа нашей страны до зарубежной аудитории, и нам кажется, что карта может стать одним из инструментов, в том числе и коммуникационным".

Фото: rs.gov.ru
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По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, "за рубежом порой не информированы о том, что Россия делает в плане оказания гуманитарной помощи другим странам, нет объективной картины того, что мы делаем в этом направлении".

Ранее на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Примаков отметил, что очень важную роль играет информация о деятельности России в других странах, приведя в качестве примера Сирию. "Когда были пожары на северо-западе страны, и это было совсем недавно, именно наши вертолеты с базы Хмеймим тушили (их), при этом официальные лица из министерств говорили: "Почему вы нам не помогаете?" Потому что Россия - щедрая страна, делает что-то и не считает важным об этом рассказывать. Это важно, чтобы те же самые сирийцы знали, кто им помогает, так как идет постоянная информационная работа - накачка. А там идет очень большая работа, и они должны знать, кто спас их страну", - отметил глава Россотрудничества.

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