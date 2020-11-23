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23.11.2020 11:40
Рубрика: Общество

С Земли впервые со Средневековья будет видно редкое явление в космосе

Текст: Тимур Алимов

В день зимнего солнцестояния, 21 декабря, Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу на минимальное со времен Средних веков расстояние.

Фото: iStock
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О предстоящем редком космическом явлении заявили астрофизики из Университета Райса, отметившие, что процесс можно будет увидеть с Земли после захода Солнца.

По словам профессора Патрика Хартигана, сближение Юпитера и Сатурна происходит примерно каждые 20 лет, но на такое расстояние они не подходили с 4 марта 1226 года. В этом году процесс продлится с 16 по 25 декабря.

- 21 декабря они будут выглядеть, как двойная планета, которую разделяет расстояние меньше диаметра полной луны. Лучшие условия для наблюдения будут вблизи Экватора, однако увидеть явление можно будет из любой точки Земли. Этот планетарный дуэт будет появляться в небе каждый вечер примерно на час после захода Солнца, - пояснил ученый, добавив, что планеты в это время будут достаточно яркими.

По расчетам астрофизиков, следующее максимальное сближение Юпитера и Сатурна возможно в марте 2080 года, после чего это явление вряд ли произойдет раньше 2400 года.

Общество Космос

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