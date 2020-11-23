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Samsung закроет линейку Galaxy Note, используя наработки в других моделях

Текст:   Богдан Бобров
23.11.2020,  
13:31
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Samsung прекратит выпуск новых моделей смартфонов под брендом Galaxy Note. Об этом сообщает корейское издание Ajunews со ссылкой на сотрудника Samsung.

При этом поддержку стилуса S Pen - отличительной особенности серии - получат линейки Galaxy S и Z. В частности, сообщается, что потенциальные Galaxy S21 и Galaxy Z Fold 3 в 2021 году могут выйти со стилусами.

До полного закрытия линейки еще может выйти Galaxy Note20 FE - своего рода аналог S20 FE - удешевленная версия топового девайса с сохранением флагманских фишек и характеристик.

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Прекращение разработки Note выглядит вполне закономерно - первая модель, представленная в 2011 году, породила новый класс устройств - "фаблеты". Сейчас же, в эпоху "лопатофонов", когда диагональ даже самых бюджетных китайцев превышает 6,3 дюйма, ежегодный выпуск двух практически одинаковых флагманов стал для корейцев, возможно, слишком затратным делом.

Впрочем, официальных подтверждений от Samsung пока не поступало, поэтому все еще может измениться.

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