Семь мифов о детском чтении

В детских книгах разбираются все - мамы, папы, бабушки, тети, дяди… Взрослые так уверенно идут в книжный магазин или библиотеку, будто и, правда, знают, какую именно книгу нужно взять. Но зачастую предлагают своему ребенку то, что, по их мнению, ему нужно прочитать, забывая, что чтение - это удовольствие. Но что хотят читать наши дети? Кто может посоветовать нужную книгу? Стоит ли читать вечную классику или начать экспериментировать с современными авторами? Ответить на эти и многие другие вопросы поможет новое исследование Центральной библиотеки им. Н.А. Некрасова, которое она провела при участии ЦГДБ им. А.П. Гайдара и Библиотек Москвы. Давайте вместе развеем мифы о нечитающих детях, подростках-гаджетоманах и всезнающих взрослых.

Миф 1. Дети читают только тогда, когда их заставляют родители.

Возможно, и так, если в вашем доме на книжной полке стоит всего пара детских книг, а про библиотеку вы слышали только в кино. Но вот у детей до 7 лет, записанных в библиотеки, чтение - одно из основных занятий днем наряду с прогулками и играми. Ребята продолжают увлеченно читать вплоть до конца младшей школы. В свободное время младшие школьники, посещающие библиотеки, читают даже чаще, чем при выполнении домашнего задания.

Миф 2. Ребенку полезно читать научно-познавательные и образовательные книги, чтобы знал больше.

С этим никто не спорит, но у младших школьников, посещающих библиотеки, наиболее популярна развлекательная литература. Познавательные и развивающие книги в этом возрасте менее интересны. А вообще младшие школьники в своих читательских предпочтениях довольно "всеядны": им нравятся как современные, так и классические произведения, книги из школьной программы и популярная развлекательная литература. Но особенно ценят серии книг, связанных общим сюжетом и персонажами. Бесспорным лидером остается серия про Гарри Поттера. А еще дети любят веселиться и смеяться, поэтому каждый второй отдаст предпочтение книге, которая заставит его улыбнуться.

Миф 3. Читать вслух надо только малышам.

Это одно из главных заблуждений родителей. Или, если быть до конца честными, просто отговорка вечно занятых и уставших взрослых. Дети, даже если они научились читать сами, очень любят, когда им читают вслух. И очень расстраиваются, если взрослые этого не делают. Обратите внимание, чем чаще и больше родители читают своим детям 7-11 лет, тем сильнее интерес к чтению и тем чаще и больше ребята будут читать самостоятельно.

Миф 4. Подростки читают только из-под палки и только то, что задают в школе.

Если вы всерьез так думаете, то совсем не знаете своего тинейджера и даже не догадываетесь, что он закачал в свой смартфон. На самом деле, подростки, посещающие детские библиотеки, получают от чтения в основном позитивные эмоции и редко рассматривают его как вынужденную практику. Свободное и обязательное чтение у них занимают почти равные доли времени: более половины подростков, посещающих детские библиотеки, читают книги - как из школьной программы, так и для себя - не реже нескольких раз в неделю. Более того, каждый третий подросток в дополнение к детским библиотекам начинает посещать и взрослые в поиске интересных ему книг.

Миф 5. "Золотая" классика устарела и современным школьникам не интересна.

Подросткам, конечно же, больше нравится развлекательная литература, но, к удивлению самих исследователей, столичные школьники среди недавно прочитанных и понравившихся им книг довольно часто называли и программные произведения из русской классики - "Тарас Бульба", "Ревизор", "Преступление и наказание", "Горе от ума". В старших классах растет запрос на профессиональное и личностное самоопределение, поэтому заметно возрастает популярность познавательной литературы, а также книг, которые воодушевляют, вдохновляют на поступки или помогают представить жизнь других людей.

Миф 6. Бумажная книга умирает, поколение Z выбирает электронные и аудиокниги.

Дети и подростки, которые любят читать, по-прежнему выбирают бумажные книги или закачивают себе на планшеты и смартфоны электронные книги. А вот те, кто читать не особо любят, но не хотят отставать от сверстников, все чаще выбирают аудиокниги. Среди подростков, которые читать не любят или не могут однозначно оценить свое отношение к чтению, каждый пятый слушает аудиокниги.

Миф 7. Проверенная временем литература гораздо полезнее для ребенка, чем современные книжки с сомнительным содержанием.

Действительно, многие родители с недоверием относятся к современной детской литературе, потому что плохо ее знают, и, что самое грустное, даже не стремятся узнать о ней побольше. А зачем, если есть "проверенные" книги из собственного детства. Только каждый пятый взрослый посетитель детских библиотек при выборе книг для детей ориентируется на мнение экспертов - обзоры критиков и рецензии, тематические подборки и книжные рейтинги, литературные премии.

Помните, что навязанная книга никогда не доставит такого же удовольствия, как выбранная самостоятельно. Хотите сформировать позитивную мотивацию к чтению, дайте ребенку чуть больше свободы - пусть выбирает сам. Но это не значит, что взрослые не могут что-то посоветовать.

Топ-10 книг, понравившихся младшим школьникам, посещающим библиотеки

Джоан К. Роулинг, серия о Гарри Поттере

Марк Твен, "Приключения Тома Сойера"

Александр Волков, серия о Волшебной стране

Эрин Хантер, серия о Котах-воителях

Даниэль Дефо, "Робинзон Крузо"

Джонатан Свифт, "Путешествия Гулливера"

Артур Конан Дойль, серия о Шерлоке Холмсе

Клайв С. Льюис, серия "Хроники Нарнии"

Джон. Р. Р. Толкин, "Хоббит, или Туда и обратно"

Холли Вебб, серия книг про животных

Топ-10 книг, понравившихся старшим школьникам, посещающим библиотеки

Джоан К. Роулинг, серия о Гарри Поттере

Николай Гоголь, "Тарас Бульба"

Наталья Щерба, серия "Часодеи"

Дмитрий Глуховский, "Метро 2033" и книги других авторов серии "Вселенная Метро 2033"

Жюль Верн, "Таинственный остров"

Федор Достоевский, "Преступление и наказание"

Николай Гоголь, "Ревизор"

Артур Конан Дойль, серия о Шерлоке Холмсе

Стивен Кинг, "Оно"

Александр Грибоедов, "Горе от ума"