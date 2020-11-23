Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 ноября

Первые серии нового комедийного сериала "Need Хелп", который также выходит в онлайн-кинотеатре МТС ТВ, с Иларионом Маровым, Григорием Верником, Михаилом Башкатовым, Кристиной Бабушкиной и другими собрали более 8 миллионов просмотров в социальной сети "ВКонтакте". Сериал "Новенький" перед выходом последней серии в Сети (основная площадка - Start) собрал 13 миллионов просмотров по совокупным ресурсам. Такие цифры не показывает иной телеканал. А процесс идет. На днях стало известно, что новый российский сериал "Полет" Петра Тодоровского "забрал к себе" для продвижения крупнейший международный дистрибьютор Beta Film, ранее он работал с нашими сериалами "Перевал Дятлова" и "257 причин, чтобы жить".

Так что наш контент не только востребован, но и в хорошем смысле идет по миру. И каждая неделя приносит новые новинки. Вот, например, на этой неделе продолжается "битва" крупных федеральных каналов - в одно и то же время, в прайм, выходят два масштабных сериала "Доктор Преображенский"(Первый канал) и "Грозный" ("Россия 1") . НТВ продолжает показ "Первого отдела". НА ТВ-3 в схватку за рейтинги вступает сериал "Фантом". На СТС - "Родительский комитет". Зритель, как король - выбирает лучшее. Благо, есть из чего.

1. Сериал "Доктор Преображенский". На Первом канале с 23 ноября в 21.30. Это - история возникновения пластической хирургии в СССР в середине 60-х годов, где главные герои - опытные врачи-энтузиасты, одержимые своей профессией. В центре сюжета - талантливый хирург, мечтающий открыть первый в Союзе институт красоты и его соперник доктор Зорин, который мечтает уехать за рубеж, где специалисты в этой отрасли могут сколотить состояние и получить признание. Режиссеры - Cергей Тарамаев и Любовь Львова, авторы мелодрамы "Зимний путь" и фильма "Метаморфозис". Авторы сценария - Ирина Пивоварова и Вячеслав Дурненков. Продюсеры - Александр Акопов и Наталья Шнейдерова. В ролях - Денис Шведов, Петр Скворцов, Мария Андреева, Агния Дитковските и другие

Фото: https://yadi.sk/d/o766qx6h3R2KEX?w=1

Трейлер: https://www.1tv.ru/-/slsxy

2. Масштабная историческая драма, сериал "Грозный" - на "России 1" с 23 ноября в 21:20. Иван Грозный - самый обсуждаемый и осуждаемый государь в русской истории и самый неразгаданный из русских царей. Масштабы его политических достижений всегда заслоняли живого человека, а беспримерная жестокость исключала возможность более сложного взгляда на характер. Сериал "Грозный" - попытка разобраться в истоках поступков и разгадать тайну личности царя. Режиссёр-постановщик - Алексей Андрианов. В ролях: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Татьяна Лялина, Виктор Сухоруков, Артур Иванов, Артем Ткаченко, Владимир Симонов, Владимир Стеклов, Игорь Миркурбанов, Константин Крюков и другие.

Фотографии: https://yadi.sk/d/jrqo1bpIYlrYMQ?w=1 (Фото телеканала "Россия").

3. Мистический детективный сериал "Фантом" - на ТВ-3 с 23 ноября. В главных ролях - Денис Шведов и Евгения Брик. По сюжету главного героя - следователя Стаса Хабарова - убивают во время спецоперации. Однако, когда перед ним встает выбор - остаться здесь в виде призрака или нет. Он выбирает первое, чтобы защитить любимую женщину, которой при жизни принёс немало переживаний. Но как подать ей знак, что он рядом? "Фантом" - российская версия успешного сериала-феномена из Италии "Красная дверь" (La Porta Rossa, 2017), созданного одной из крупнейших в Европе кинокомпаний StudioCanal, входящей в холдинг Groupe Canal+. Премьерные серии La Porta Rossa собирали у экранов в Италии около 3 миллионов зрителей, сериал стал лидером вечернего прайм-тайма и был продлён на второй сезон. Российская версия хита ещё до своей премьеры получила высокие оценки от представителей Groupe Canal+, который в результате приобрёл права на показ и дистрибуцию сериала "Фантом" за рубежом.

Кадры (ТВ-3): https://yadi.sk/d/WOFGVdh_FAs4Vg?w=1

4. Комедийный сериал "Родительский комитет". На СТС, 23 ноября в 19:00. Пилотная серия получила приз зрительских симпатий на фестивале сериалов "Пилот". Роль единственного папы в родительском комитете досталась звезде "Кухни" Виктору Хориняку. Именно его герою, хмурому строителю, предстоит ради сына подружиться с мамочками в исполнении Ольги Лерман, Екатерины Кузнецовой, Алины Алексеевой и Анастасии Имамовой.

5 Фильмы и программы к юбилею Нонны Мордюковой. 25 ноября исполняется 95 лет со дня рождения одной из самых самобытных и ярких актрис советского и российского кино и театра За свою творческую жизнь она сыграла более 60 ролей в кино и более 40 лет посвятила Театру-студии киноактера, куда пришла сразу после окончания ВГИКа. "Моя героиня - это народ", - говорила сама актриса.

К дате на телеканале "Россия К" документальный проект "Острова" (25 ноября в 20:45), а также художественные фильмы "Молодая гвардия" (25 ноября в 08:35, 26 ноября в 08:40) и "Комиссар" (29 ноября в 20:10). На Первом канале к 95-летию актрисы - документальный фильм "Прости меня за любовь" (25 ноября в 00:15), где, в частности рассказывается история любви Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова.

"Россия К", 25 ноября, 20:45

6. Новые выпуски шоу детских талантов "Лучше всех!". Начало нового сезона на Первом канале 29 ноября в 19:20. Маленькие участники, как и прежде, будут удивлять зрителей своими акробатическими номерами и танцами, стихами и песнями, игрой на музыкальных инструментах и глубокими познаниями во всех видах наук. Ведущий - Максим Галкин.

7. Французский документальный фильм "Юл Бриннер, Великолепный" - на Первом канале 27 ноября в 00:40. Приключенческий фильм, содержащий архивные съемки - первая попытка рассказать об удивительной жизни главного киноковбоя 1960-х, звезды культовой "Великолепной семёрки" - Юла Бриннера, секс-символа Голливуда и самого экстравагантного актера после Рудольфа Валентино. Картина посвящена столетнему юбилею этого невероятного человека - гражданина Швейцарии, который родился во Владивостоке, но причислял себя к потомкам цыган с Сахалина, добавил к фамилии одну букву и покорил Голливуд…

8. Документальный фильм "Я медленно сходил с ума" - к 140-летию Александра Блока. На Первом канале 24 ноября в 00:15. Стихи Блока читает в картине Артур Смольянинов. Двадцать лет Блок был на вершине славы. Но какие это годы: три революции, две войны, слом старого мира и создание нового. И все эти события поэт пропускал через себя...

9. Документальный фильм "Последняя любовь Владимира Высоцкого" - на канале "ТВ Центр", 27 ноября, в 23:10 После роли в фильме "Колдунья" по французской актрисе Марине Влади сходило с ума всё мужское население Советского Союза. Владимир Высоцкий тоже увидел её на экране - и пропал. Их личная встреча спустя годы за кулисами театра на Таганке закончилась страстным романом и браком, для него - третьим. Существует мнение, что именно этот брак с кинозвездой мирового класса и вознёс Высоцкого на недосягаемую высоту - до Марины он был всего лишь хорошим актёром и малоизвестным бардом. Впрочем, о роли Влади в жизни поэта до сих пор не утихают споры. Одни считают, что она была его ангелом-хранителем. Другие - что так и не стала хорошей, правильной женой...

10. Документальный фильм "За отцом в Антарктиду" - "Россия 1", 29 ноября в 01:00. Автор и режиссёр: Екатерина Грачева. 2020 год объявлен в России Годом Антарктиды. 200 лет назад русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев первыми увидели шестой и самый загадочный континент планеты. А в середине пятидесятых годов прошлого века на эту землю впервые ступили советские полярники. Режиссёр и телеведущая Екатерина Грачева отправляется по следам своего отца инженера-исследователя Игоря Грачева, принявшего участие в первой советской антарктической экспедиции. Фильм выходит как раз к 65-летию этой экспедиции.

11. Программа "Мой герой. Кирилл Нагиев" - на канале "ТВ Центр", 23 ноября, 13:40 . Актер, телеведущий и диджей Кирилл Нагиев - сын известных родителей, завидный жених, которого много раз приглашали в проект "Холостяк", но он отказывался. Кирилл мог уехать в Москву и Нью-Йорк, но его сердце принадлежит Петербургу. Он считает, что театр помогает людям и верит в силу настоящего свободного искусства. А еще благодаря программе "Ревизорро-шоу", которую вел, он прекрасно разбирается в ресторанном бизнесе и может сказать, в какое заведение стоит сходить.. Но о себе он говорит: "не самый разговорчивый человек".

12. Французский мини-сериал "Виктор Гюго. Враг государства". На "России К" с 23 по 26 ноября в 22:15. Историко-биографическая драма повествует о трех поворотных годах в жизни писателя и его семьи на фоне политических потрясений 1848-1851 годов, когда Гюго посвятил себя политической карьере. Он был великим прозаиком, признанным поэтом и драматургом. "Собор Парижской Богоматери", "Отверженные", "Человек, который смеется" - знаменитые романы писателя, ставшие основной для множества экранизаций. Его пьесы "Король забавляется", "Эрнани" и другие не сходят с театральных подмостков. Однако никто не пытался перенести на экран жизнь самого Гюго...

13. Мелодрама "Женский доктор", новый сезон. На канале Doмашний, с 23 ноября, в 19:00. Акушер-гинеколог Александр Родионов в исполнении Петра Рыкова снова выходит на дежурство. В финале прошлого сезона он остался с разбитым сердцем. Вернется ли к Родионову Наталья Тимченко? Главная интрига сезона - появление в клинике роковой красавицы Ольги Ольховской в исполнении Екатерины Тышкевич. Большой неожиданностью для доктора Родионова станет выход на работу нового администратора Карины... Dомашний нашел реальную уникальную счастливую медицинскую историю, благодаря которой ребенок с тяжелейшим пороком развития обрел возможность вернуться к нормальной жизни. Это история Оксаны Малюк и ее сына Саши, которая легла в основу сценария одной из серий "Женского доктора".

Ссылка на фото (Dомашний): https://cloud.mail.ru/public/4Q8A/4M6UBHc7x

14. Фильм "Изборск" из документального цикла "Всемирное наследие. Россия". На историческом телеканале "365 дней ТВ" 28 ноября, в 20:00. Телепроект "Изборск" посвящен месту в Псковской области - одноименному музею-заповеднику, который включает в себя Труворово городище Х века, крепость Изборск XIV века и ландшафтный заповедник со Словенскими ключами и Городищенским озером. Автор картины - ведущая телеканала "365 дней ТВ" Ольга Летягина.

15. Новый формат традиционных "квартирников" - шоу "Вписка у Маргулиса". На видеосервисе PREMIER Рэпер Александр ST Степанов знакомит зрителей и самого Евгения Маргулиса с музыкантами, которые неимоверно популярны в интернете, но мало известны старшему поколению. Ведущие разбирают по строчкам непонятные тексты песен, троллят кумиров нынешней молодежи, учат популярные танцы в TikTok. Шоу выходит по понедельникам и четвергам. Посмотреть его можно бесплатно, но понадобится регистрация. На первую вписку к Евгению Маргулису пришла рэп-исполнительница и популярный блогер INSTASAMKA вместе со своим спутником жизни и коллегой по творчеству рэпером MONEYKEN.

Фото: https://yadi.sk/d/6zkh5yiWUc_i0A

16. Премьера сериала "Ничья земля". More.tv с 27 ноября. Восьмисерийный триллер рассказывает историю гражданской войны в Сирии глазами Антуана, француза, отправившегося на поиски своей пропавшей сестры. В итоге молодой человек присоединяется к группе курдских бойцов, состоящей из беспощадных женщин. Вместе они перемещаются по оккупированной ИГИЛ территории.

17. Спецэпизод анимационного сериала "Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. Союз героев" о приключениях парижских супергероев в американском мегаполисе. На Канале Disney 26 ноября в 18:30. "Леди Баг и Супер-Кот" - один из самых популярных мультсериалов последних лет, он регулярно попадает в топ самых рейтинговых программ Канала Disney, а недавно получил Национальную детскую премию "Главные герои-2020" в номинации "Главный зарубежный анимационный сериал".