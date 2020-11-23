Сергей Маковецкий сыграл Ивана Грозного

На экраны Союзного государства вышел восьмисерийный фильм "Грозный". В картине занято целое актерское созвездие, роль Ивана Грозного исполняют сразу два блестящих артиста: Сергей Маковецкий и Александр Яценко. Сергей Маковецкий любим в Беларуси после фильма Владимира Хотиненко "Поп", съемки которого проходили в Синеокой.

Действия в сериале происходят в 1571 году. Москва разорена после жестокого набега крымского хана Девлет-Гирея. Иван Грозный, решив, что его царству пришел конец, начинает писать летопись своей жизни. Он вспоминает свое раннее сиротство, унижения опекунов, друзей, которые стали врагами, и врагов, к которым он был беспощаден. Не может уйти и от воспоминаний о жене Анастасии, брак с которой был самым счастливым в его жизни. Но скоро светлому царствованию приходит конец: наследник гибнет, за ним любимая жена, а верные советники один за другим превращаются в предателей.

Хронологически картина охватывает первые 26 лет царствования Ивана IV (1547 - 1573).

- Главное, что отличало Иоанна Васильевича, - считает Сергей Маковецкий, - это - "лютый зверь во мне сидит, да одолеть не могу". Он прекрасно понимал, что совершает великий грех и ничего не мог с собой поделать. Мы старались показать человека, которого раздирают две абсолютные противоположности - грех страшный и страх Божий - все это вместе у него соединялось. И я его за то люблю, что в нем очень много человеческого. Ну, кто из нас, обывателей, не скажет себе самому: "зверь лютый во мне сидит, да одолеть не могу"? Совершил что-то нехорошее, да не знаю, как извиниться.

Почему он не может в себе это преодолеть?

Сергей Маковецкий: Знаете, когда человек теряет любимого первенца, а потом любимую жену, которую отравили, ему кажется, что вокруг заговоры, измена… А у него на плечах держава. И осознание этой миссии самодержца было во главе его существования. Если он молил Бога, то говорил: "Об одном молю, чтобы Господь не сделал за мои прегрешения рабства страны моей". Вот такая у него основная молитва к Господу, не о здравии своем собственном. Я даже не претендую, чтобы сотворить Иоанна Васильевича. Но, может быть, хоть на какую-то йоту приближусь к пониманию, что его мучило, к масштабу этой личности.

В картине также воссозданы образы воеводы Малюты Скуратова (его играет Виктор Сухоруков), Афанасия Вяземского (Игорь Миркурбанов), Алексея Басманова (Виталий Хаев) и его сына Федора (Виктор Добронравов), князя Андрея Курбского (Константин Крюков), великого князя Ивана III (Евгений Цыганов).