Сериал "Грозный" выходит на телеканале "Россия 1"

Новая историческая драма "Грозный" выходит в эти дни на телеканале "Россия 1". С 23 ноября в 21:20. "Грозный" - часть цикла "История любви. История России" и продолжение сериалов "София" и "Годунов". Зрители - те, что смотрели - помнят, что в финальных кадрах "Софии" юного Ивана IV венчают на царство в Успенском соборе, а "Годунов" отражает последние годы правления Грозного.

Над сериалом "Грозный" работала та же съемочная группа, которая создавала одни из самых рейтинговых проектов телеканала. Режиссер-постановщик Алексей Андрианов, получивший два "Золотых орла" за первые две части цикла. Оператор - Денис Аларкон, обладатель премии "Золотой орел" за фильм "Шпион", работавший над картинами "Достоевский" и "Бесы".

Сотни актеров массовых сцен, около тысячи костюмов, 400 пластических образов - все это переносит зрителей в XVI век. В картине занято целое актерское созвездие, а роль Ивана Грозного исполняют два артиста - Сергей Маковецкий и Александр Яценко (в молодости).

Время действия - 1571 год. Москва разорена после жестокого набега крымского хана Девлет-Гирея. Государь Иван Грозный, решив, что его царству пришел конец, начинает писать летопись своей жизни. Он вспоминает свое раннее сиротство, унижения от опекунов, друзей, которые стали врагами, и врагов, к которым он был беспощаден. Не может уйти и от воспоминаний о жене Анастасии, брак с которой был самым счастливым периодом его жизни, любовь, осветившую первые годы его царствования… Вокруг молодого Ивана IV - верные люди и мудрые советники. Он покорил Казань, создал новое войско, установил новый закон, у него родился наследник. Но скоро светлому царствованию приходит конец: наследник гибнет, за ним - любимая жена, а бывшие верные советники один за другим превращаются в предателей. Иван IV постепенно перерождается в того самого Ивана Грозного - жестокого тирана. И перемены в характере царя меняют историю. На Русь надвигаются враги - сумеет ли страна выстоять?

Создатели сериала напоминают, что первый Царь Всея Руси, великий реформатор, Иван IV был не только жестоким тираном, но одним из самых образованных и литературно одаренных людей: современники называли его "мужем чюдного разсуждения", а историки сравнивали с Нероном - "артистом на троне". В картине он появляется именно в этой роли - пишущим летопись своей жизни. Иван Грозный (Сергей Маковецкий) вспоминает свое раннее сиротство, унижения от опекунов, счастливый брак с Анастасией Захарьиной-Юрьевой (Татьяна Лялина) и ее гибель, друзей, которые стали врагами, и врагов, к которым он был беспощаден.

Хронологически картина охватывает первые 26 лет царствования Ивана IV (1547 - 1573). Через отношения Грозного с окружавшими его людьми показаны исторические события: Московское восстание (1547), утверждение Судебника (1550), основание Печатного двора (1553), установление торговых и дипломатических отношений с Англией (1553), строительство Покровского собора (1555 - 1561), поход на Москву крымского хана Девлет-Гирея (1571), опричнина (1565 - 1572), битва при Молодях (1572).

В картине воссозданы образы исторических лиц: опричные воеводы Малюта Скуратов (Виктор Сухоруков), Афанасий Вяземский (Игорь Миркурбанов), Алексей Басманов (Виталий Хаев) и его сын Федор (Виктор Добронравов); князь Андрей Курбский (Константин Крюков), думный дьяк Андрей Щелкалов (Владимир Стеклов), бабушка Ивана Грозного Анна Глинская (Людмила Полякова), князь и двоюродный брат царя Владимир Cтарицкий (Артем Ткаченко), его мать княгиня Ефросинья Старицкая (Людмила Чиркова), митрополит Макарий (Леонид Кулагин), великий князь Иван III (Евгений Цыганов), боярин Иван Челяднин (Никита Панфилов), советник царя Алексей Адашев (Антон Феоктистов), протопоп Сильвестр (Владимир Симонов). Герой Артура Иванова, Лука Бондарев - также один из ключевых персонажей картины, воплотивший судьбу обычного человека того времени: ему довелось служить опричником, работать гончаром и воевать за родную землю.

Прямая речь

Сергей Маковецкий: "Главное, что отличало Иоанна Васильевича, как он говорит, "лютый зверь во мне сидит, да одолеть не могу". Он прекрасно понимал, что совершает великий грех и ничего не мог с собой поделать, и мучился сильно. Мы старались показать этого человека, которого раздирают две абсолютные противоположности - грех страшный и страх Божий - все это вместе у него соединялось. И я его за то люблю, что в нем очень много человеческого. Ну, кто из нас, обывателей, не скажет себе самому: "зверь лютый во мне сидит, да одолеть не могу"? Совершил что-то нехорошее, да не знаю, как извиниться. Многим сложно себе в этом признаться, а ему нет. Другой вопрос - что он не может в себе это преодолеть. Знаете, когда человек теряет любимого первенца, а потом любимую жену, которую отравили, и ему кажется, что вокруг заговоры, измена… А у него на плечах держава. И осознание этой миссии самодержца было во главе его существования. Если он молил Бога, то говорил: "Об одном молю - чтобы Господь не сделал за мои прегрешения рабства страны моей". Вот такая у него основная молитва к Господу, не о здравии своем собственном. Я даже не претендую на то, чтобы сотворить Иоанна Васильевича. Но, может быть, хоть на какую-то йоту приближусь к пониманию, что его мучило, к масштабу этой личности".

Александр Яценко: "Это у меня уже второй царь, я ведь уже играл Петра III в "Екатерине". Только тот был веселый, а этот грустный и грозный. Постепенно в фильме я плавно превращаюсь в Сергея Васильевича Маковецкого, а вот у него уже из пальцев молнии летают. Мне не страшен Иван IV, он мне симпатичен. Мне кажется, вообще нелегко какой-то властью обладать. Это, наверное, самое тяжелое, что может быть. Я, может быть, хотел бы сняться в фильме, где сыграл абсолютно счастливого монарха, который был бы при власти, и народ был бы довольным, и он сам жил бы в любви и счастье. Но такое невозможно. Поэтому у нас все по-настоящему: власть - тяжелая ноша".

Цитата

"Гениальный у нас Грозный-Маковецкий. Невероятно так перевоплотиться - у него даже фаланги пальцев менялись. Есть сцены, где он в шахматы играет, и когда он берет шахматную фигуру, на крупном плане у него не пальцы артиста Маковецкого, а руки древнего старца. Как он это делает, я не понимаю".

Евгений Качанов, художник-постановщик.